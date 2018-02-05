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    В Калининграде состоится концерт, посвященный ЧМ-2018

    22 февраля в Калининградской филармонии состоится концерт «Футбольная баллада. Быстрее, выше, сильнее…», приуроченный к чемпионату мира.

    «программа концерта составлена из музыкальных композиций и песен, исполнявшихся в разное время разными артистами на торжественных церемониях открытия и закрытия крупных чемпионатов мира и других турниров. Среди них композиции Жан-Мишеля Жарра, Vangelis, Энрике Иглесиаса, Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.

    В программе также шлягеры российских композиторов Александры Пахмутовой, Эдуарда Артемьева, Игоря Крутого, так или иначе связанные с темой спорта», – сообщил ресурс Welcome2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2018 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 февраля 2018, 18:04

      кто споёт энти шлягеры..???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 5 февраля 2018, 21:12

      Стадион бы лучше достроили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 февраля 2018, 20:10

      Очень важное мероприятие,нужно посетить )!

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