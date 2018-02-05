В Калининграде состоится концерт, посвященный ЧМ-2018

22 февраля в Калининградской филармонии состоится концерт «Футбольная баллада. Быстрее, выше, сильнее…», приуроченный к чемпионату мира.

«программа концерта составлена из музыкальных композиций и песен, исполнявшихся в разное время разными артистами на торжественных церемониях открытия и закрытия крупных чемпионатов мира и других турниров. Среди них композиции Жан-Мишеля Жарра, Vangelis, Энрике Иглесиаса, Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.

В программе также шлягеры российских композиторов Александры Пахмутовой, Эдуарда Артемьева, Игоря Крутого, так или иначе связанные с темой спорта», – сообщил ресурс Welcome2018.