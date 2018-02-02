Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Казаки будут охранять территорию у стадиона в Калининграде во время ЧМ-2018

    Во время матчей чемпионата мира в Калининграде казаки будут охранять территорию острова Октябрьский, которая прилегает к стадиону.

    «Согласование параметров и задач сейчас идет в правительстве. Поэтому больше, чем сказал губернатор в своем интервью, я сказать не могу. Ясно, что наши функции не будут ограничиваться охраной лесов, мы много функций будем выполнять», — сказал атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга в интервью «Новому Калининграду».

    Также он рассказал, что охрана территории острова будет проходить совместно с правоохранительными органами.

    Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что казакам выделено 15 миллионов рублей на год. Они должны помочь правительству области в охране лесов от незаконных рубок и охоты.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 февраля 2018, 19:18

      Тогда мы с приятелем спокойны.
      Казаки-разбойники это сила!
      Любо,братцы,любо!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11