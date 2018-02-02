Казаки будут охранять территорию у стадиона в Калининграде во время ЧМ-2018

Во время матчей чемпионата мира в Калининграде казаки будут охранять территорию острова Октябрьский, которая прилегает к стадиону.

«Согласование параметров и задач сейчас идет в правительстве. Поэтому больше, чем сказал губернатор в своем интервью, я сказать не могу. Ясно, что наши функции не будут ограничиваться охраной лесов, мы много функций будем выполнять», — сказал атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга в интервью «Новому Калининграду».

Также он рассказал, что охрана территории острова будет проходить совместно с правоохранительными органами.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что казакам выделено 15 миллионов рублей на год. Они должны помочь правительству области в охране лесов от незаконных рубок и охоты.