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  • Неймар будет судиться с «Барселоной». «Спартак» снова пытается приобрести Льяича. Дайджест событий дня

Неймар будет судиться с «Барселоной». «Спартак» снова пытается приобрести Льяича. Дайджест событий дня

1 февраля 2018, 20:56
5

В заявку «Зенита-2» в ФНЛ внесены Кержаков, Анюков и Шатов.

«Спартак» внес Ханни в заявку на Лигу Европы.

«Локомотив» выкупил права на Ари у «Краснодара».

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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portero
1517513751
чито за хрень????? по рейтингу коменты пошли а не по времени... писец дурдомоом соккера заразились пора линять отсюда
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igormaddog
1517527773
Какой Зенит-3 для Шатова???Лучше бы как Дзюбу в аренду отдали,или бояться бомжи усилить другие команды???Его же атм вообще сломают!!!
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bumer_moscow
1517543323
уф
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