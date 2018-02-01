Неймар будет судиться с «Барселоной». «Спартак» снова пытается приобрести Льяича. Дайджест событий дня

В заявку «Зенита-2» в ФНЛ внесены Кержаков, Анюков и Шатов.

«Спартак» внес Ханни в заявку на Лигу Европы.

«Локомотив» выкупил права на Ари у «Краснодара».

«Спартак» не оставляется попыток приобрести Льяича.

Черчесов передал Быстрову новую медаль призера Евро-2008.

Неймар подал в суд на «Барселону».

Гол Эриксена в ворота «МЮ» нельзя было засчитывать.

«Вест Хэм» отстранил сотрудника, который заявил об отказе клуба регистрировать игроков из Африки.

Озил заключил новый контракт с «Арсеналом» и установил рекорд в истории клуба по зарплате.

FA подозревает игрока «Суонси» в демонстрации жеста, отсылающего к порносайту.