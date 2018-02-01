В заявке «Спартака» на Лигу Европы нет Джикии, но есть Ханни

«Спартак» заявил 25 футболистов на участие в Лиге Европы. В нее вошел новичок команды полузащитник Софьян Ханни. Не попал в заявку защитник Георгий Джикия, который получил травму крестообразных связок.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Марко Петкович, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко.

Полузащитники: Джано Ананидзе, Игорь Леонтьев, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернандо, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Софиан Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.

В 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Атлетиком». Первый мачт состоится 15 февраля в Москве, ответный — 22 февраля в Бильбао.