В заявке «Спартака» на Лигу Европы нет Джикии, но есть Ханни

хорошо, но еще бы один защитник не помешал, а так вообщем то лучше поработали на рынке чем летом.
«Спартак» заявил 25 футболистов на участие в Лиге Европы. В нее вошел новичок команды полузащитник Софьян Ханни. Не попал в заявку защитник Георгий Джикия, который получил травму крестообразных связок.
Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.
Защитники: Марко Петкович, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко.
Полузащитники: Джано Ананидзе, Игорь Леонтьев, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернандо, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Софиан Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.
В 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Атлетиком». Первый мачт состоится 15 февраля в Москве, ответный — 22 февраля в Бильбао.