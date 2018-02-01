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    В заявке «Спартака» на Лигу Европы нет Джикии, но есть Ханни

    «Спартак» заявил 25 футболистов на участие в Лиге Европы. В нее вошел новичок команды полузащитник Софьян Ханни. Не попал в заявку защитник Георгий Джикия, который получил травму крестообразных связок.

    Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

    Защитники: Марко Петкович, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко.

    Полузащитники: Джано Ананидзе, Игорь Леонтьев, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернандо, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Софиан Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.

    В 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Атлетиком». Первый мачт состоится 15 февраля в Москве, ответный — 22 февраля в Бильбао.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.02.2018 18:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 09:51

      хорошо, но еще бы один защитник не помешал, а так вообщем то лучше поработали на рынке чем летом.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 2 февраля 2018, 04:24

      зачем нужно было упоминать Джикию ???или журналистам за каждое лишнее слово платят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 февраля 2018, 20:39

      защиту надо укреплять

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 февраля 2018, 20:34

      всё то ничего но 1го классного защитника не хватает взамен Джики не хватает
      Федун ну на одного уж мог денюшки найти

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 февраля 2018, 20:23

      Кто такой Сильванус Нимели?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников > Обер-КанцлерЪ 1 февраля 2018, 20:40

      Молодой футболист из Либерии...Играл за Спартак-2,но по мнению многих специалистов и я с ними согласен,самый талантливый и перспективный из молодых легионеров....Видно,что Массимо уже обратил на него внимание....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 февраля 2018, 19:55

      Все что есть на данный момент.Удачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 1 февраля 2018, 19:35

      Интересно, а зачем наигрывают Бакаева и Рассказова, если на них совершенно не рассчитывают?

      4
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников > oyabun 1 февраля 2018, 20:37

      Насколько я понимаю,воспитанники клуба до 21 года могут играть в ЛЕ по отдельному списку Б"" ...Туда войдут Максименко,Бакаев.Рассказов....и т.д.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников > oyabun 1 февраля 2018, 20:45

      Насколько мне известно.УЕФА приветствует выступление молодых воспитанников клуба (до 21 года) и разрешает этим игрокам выступать в еврокубках вне основной заявки,по списку "Б" ,в который войдут,ожидаемо Максименко.Бакаев,Рассказов,Игнатов....и т.д.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 февраля 2018, 19:04

      Кто будет играть в защите в матчах с Атлетиком???

      6
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Сильвербой 1 февраля 2018, 19:14

      ты!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 18:56

      Дождёмся и Джикки, не последняя игра

      2
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 1 февраля 2018, 18:39

      а Максимович ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Weis_ > Genchik92 1 февраля 2018, 18:53

      Максимович в аренде у нас и заявлен за Наполи

      0
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