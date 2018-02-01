Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стадионы ЧМ-2018 будут готовы к концу марта

1 февраля 2018, 12:43
3

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал о ходе строительства стадионов к чемпионату мира в России.

«Каждый стадион находится в разной стадии готовности. Поэтому финальные штрихи отличаются. Где-то остался только ввод в эксплуатацию.

На аренах требуется много временных конструкций, именно этим мы и занимаемся. Нужно обеспечить комфорт для болельщиков, для прессы. Все стадионы будут готовы к концу марта.

В Самаре есть отставание по графику. Но мы видели новый план и получили заверения от подрядчика и местных властей, что все будет построено в срок. Продолжим следить за ситуацией», — сказал Смит.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Argon
1517479992
Самара не спешите. С удовольствием посмотрим матчи ЧМ на стадионе Краснодар.
Ответить
dinar7777dinar
1517481306
да хорош ! мудко скажет потом что конец апреля ))))) потом конец мая ! глядишь к первому матчу чм будет готово !! ))))))))))))))))))))
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
1
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
3
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
11
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
7
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
Вчера, 15:48
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+