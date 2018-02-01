Стадионы ЧМ-2018 будут готовы к концу марта

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал о ходе строительства стадионов к чемпионату мира в России.

«Каждый стадион находится в разной стадии готовности. Поэтому финальные штрихи отличаются. Где-то остался только ввод в эксплуатацию.

На аренах требуется много временных конструкций, именно этим мы и занимаемся. Нужно обеспечить комфорт для болельщиков, для прессы. Все стадионы будут готовы к концу марта.

В Самаре есть отставание по графику. Но мы видели новый план и получили заверения от подрядчика и местных властей, что все будет построено в срок. Продолжим следить за ситуацией», — сказал Смит.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.