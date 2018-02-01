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    Стадионы ЧМ-2018 будут готовы к концу марта

    Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал о ходе строительства стадионов к чемпионату мира в России.

    «Каждый стадион находится в разной стадии готовности. Поэтому финальные штрихи отличаются. Где-то остался только ввод в эксплуатацию.

    На аренах требуется много временных конструкций, именно этим мы и занимаемся. Нужно обеспечить комфорт для болельщиков, для прессы. Все стадионы будут готовы к концу марта.

    В Самаре есть отставание по графику. Но мы видели новый план и получили заверения от подрядчика и местных властей, что все будет построено в срок. Продолжим следить за ситуацией», — сказал Смит.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2018 12:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 февраля 2018, 13:35

      да хорош ! мудко скажет потом что конец апреля ))))) потом конец мая ! глядишь к первому матчу чм будет готово !! ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1168

      Argon 1 февраля 2018, 13:13

      Самара не спешите. С удовольствием посмотрим матчи ЧМ на стадионе Краснодар.

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      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 > Argon 2 февраля 2018, 14:23

      Зае..ли вы уже со своим Краснодаром!!!! Неужели непонятно, что не дадут его Краснодару. На Краснодарский край Сочи хватит за глаза.

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