Гайтан может перейти в «Зенит» на правах аренды. «Ростов» интересуется Погребняком. Дайджест событий дня

По данным Daily Mail, «Реал» начал переговоры с окружением Покеттино.

Роналду прокомментировал свой ушиб лица словами о том, что он «по-прежнему красив».

Обвал акций «Магнита» лишил Галицкого 250 миллионов за один день.

По данным Diario Gol, Бензема договорился с «Арсеналом» об условиях личного контракта.

Гайтан может перейти в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа.

Погребняк может продолжить карьеру в «Ростове» Карпина.

Если Дзюба и Новосельцев перейдут в «Арсенал», «Зенит» будет выплачивать им половину зарплаты. При этом общий оклад игроков сократится более чем вдвое.

Анюков продлил контракт с «Зенитом» и будет играющим тренером второй команды.

Брат Романа Еременко Сергей присоединился к «Спартаку» на втором сборе в Испании.

«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии, уступив «Уигану», который играет в Лиге 1.