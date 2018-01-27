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    Гайтан может перейти в «Зенит» на правах аренды. «Ростов» интересуется Погребняком. Дайджест событий дня

    По данным Daily Mail, «Реал» начал переговоры с окружением Покеттино.

    Роналду прокомментировал свой ушиб лица словами о том, что он «по-прежнему красив».

    Обвал акций «Магнита» лишил Галицкого 250 миллионов за один день.

    По данным Diario Gol, Бензема договорился с «Арсеналом» об условиях личного контракта.

    Гайтан может перейти в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа.

    Погребняк может продолжить карьеру в «Ростове» Карпина.

    Если Дзюба и Новосельцев перейдут в «Арсенал», «Зенит» будет выплачивать им половину зарплаты. При этом общий оклад игроков сократится более чем вдвое.

    Анюков продлил контракт с «Зенитом» и будет играющим тренером второй команды.

    Брат Романа Еременко Сергей присоединился к «Спартаку» на втором сборе в Испании.

    «Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии, уступив «Уигану», который играет в Лиге 1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2018 20:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 28 января 2018, 05:06

      Зачем Ростову Погребняк?!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 28 января 2018, 00:49

      класс

      0
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