Гайтан может перейти в «Зенит» на правах аренды. «Ростов» интересуется Погребняком. Дайджест событий дня

По данным Daily Mail, «Реал» начал переговоры с окружением Покеттино.
Роналду прокомментировал свой ушиб лица словами о том, что он «по-прежнему красив».
Обвал акций «Магнита» лишил Галицкого 250 миллионов за один день.
По данным Diario Gol, Бензема договорился с «Арсеналом» об условиях личного контракта.
Гайтан может перейти в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа.
Погребняк может продолжить карьеру в «Ростове» Карпина.
Если Дзюба и Новосельцев перейдут в «Арсенал», «Зенит» будет выплачивать им половину зарплаты. При этом общий оклад игроков сократится более чем вдвое.
Анюков продлил контракт с «Зенитом» и будет играющим тренером второй команды.
Брат Романа Еременко Сергей присоединился к «Спартаку» на втором сборе в Испании.
«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии, уступив «Уигану», который играет в Лиге 1.