Россия узнала соперников по Лиге наций. «Спартак» арендует Максимовича. Дайджест событий дня

Сборная России сыграет в группе Лиги наций со сборными Швеции и Турции.
«Спартак» арендует Максимовича без права последующего выкупа.
Маркович может перейти из «Ливерпуля» в «Спартак». Ранее игроком интересовался «Локомотив».
Игрок «Ахмата» Умаев может продолжить карьеру в Бундеслиге.
«Барселона» объявила об уходе Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун».
В Волгограде на время проведения ЧМ-2018 остановят заводы и фабрики.
«Бавария» хочет купить Бэйла, но не за 200 миллионов.
Зарплата Обамеянга в «Арсенале» может составить более 20 миллионов в год.
Источник: Бомбардир.ру