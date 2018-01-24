Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Россия узнала соперников по Лиге наций. «Спартак» арендует Максимовича. Дайджест событий дня

    Сборная России сыграет в группе Лиги наций со сборными Швеции и Турции.

    «Спартак» арендует Максимовича без права последующего выкупа.

    Маркович может перейти из «Ливерпуля» в «Спартак». Ранее игроком интересовался «Локомотив».

    Игрок «Ахмата» Умаев может продолжить карьеру в Бундеслиге.

    «Барселона» объявила об уходе Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун».

    В Волгограде на время проведения ЧМ-2018 остановят заводы и фабрики.

    «Бавария» хочет купить Бэйла, но не за 200 миллионов.

    Зарплата Обамеянга в «Арсенале» может составить более 20 миллионов в год.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2018 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 25 января 2018, 04:44

      Ага

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 января 2018, 04:05

      Лига наций.?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 января 2018, 00:08

      Нормальные соперники.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11