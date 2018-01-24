Россия узнала соперников по Лиге наций. «Спартак» арендует Максимовича. Дайджест событий дня

Сборная России сыграет в группе Лиги наций со сборными Швеции и Турции.

«Спартак» арендует Максимовича без права последующего выкупа.

Маркович может перейти из «Ливерпуля» в «Спартак». Ранее игроком интересовался «Локомотив».

Игрок «Ахмата» Умаев может продолжить карьеру в Бундеслиге.

«Барселона» объявила об уходе Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун».

В Волгограде на время проведения ЧМ-2018 остановят заводы и фабрики.

«Бавария» хочет купить Бэйла, но не за 200 миллионов.

Зарплата Обамеянга в «Арсенале» может составить более 20 миллионов в год.