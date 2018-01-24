В выборе места проведения игр Лиги наций РФС отдаст приоритет регионам

И.о. президента РФС Александр Алаев рассказал, по какому принципу будет происходить выбор места проведения домашних матчей сборной России в рамках Лиги наций. С большой вероятностью игры пройдут в регионах.

«Вопрос с местом проведения матчей еще только предстоит обсудить, но мы понимаем, что у нас есть наследие чемпионата мира, так что выбор теперь очень большой. Это будут приятные хлопоты.

Мы всегда говорили, что хотим, чтобы сборную видели не только в Москве и Санкт-Петербурге, так что, прежде всего, будем рассматривать варианты с другими регионами», – сказал функционер.

Лига наций начнется в сентябре.

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