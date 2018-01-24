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    В выборе места проведения игр Лиги наций РФС отдаст приоритет регионам

    И.о. президента РФС Александр Алаев рассказал, по какому принципу будет происходить выбор места проведения домашних матчей сборной России в рамках Лиги наций. С большой вероятностью игры пройдут в регионах.

    «Вопрос с местом проведения матчей еще только предстоит обсудить, но мы понимаем, что у нас есть наследие чемпионата мира, так что выбор теперь очень большой. Это будут приятные хлопоты.

    Мы всегда говорили, что хотим, чтобы сборную видели не только в Москве и Санкт-Петербурге, так что, прежде всего, будем рассматривать варианты с другими регионами», – сказал функционер.

    Лига наций начнется в сентябре.

    Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

    Источник: ТАСС

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    24.01.2018 16:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 19:15

      Регионы не обделите надеюсь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2018, 18:38

      Камчатка Сахалин Якутия Новосибирск Екатеринбург Владивосток Кемерово Омск Томск Биробиджан и много много есть у нас хороших мест выбор за вами

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Полная Канистра 24 января 2018, 20:12

      Давай на Курилах! Заодно и японцам нос утрем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 24 января 2018, 18:22

      вообще было бы здорово чтобы сборная играла в разных городах, областных центров в стране много, пусть небольшие стадионы, зато интерес будет запредельный

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 января 2018, 17:59

      Хоть где-нибудь напишут КОГДА будет этот турнир!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 24 января 2018, 17:15

      Надеюсь и в Махачкале увидеть нашу сборную .

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 24 января 2018, 16:38

      Давайте в Хабаровск -))

      1
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