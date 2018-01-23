Джикия, возможно, сыграет на чемпионате мира. Перес зарезервирует 450 миллионов на трансфер Кейна. Дайджест событий дня

Щесны установил новый рекорд «Ювентуса» по сухим матчам.

Иванович покинул сборы «Зенита» в Дубае для дополнительного обследования.

Мбаппе имеет шанс сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом». Игрок хочет вернуться в «Дженоа».

«МЮ» возглавил рейтинг по доходам за прошлый сезон, «Реал» – второй.

Джикия имеет шанс восстановиться к середине мая.

Неймар обиделся на свист болельщиков и может пропустить матч с «Генгамом».

Защитник «Нюрнберга» Левин отказал «Спартаку», но красно-белые предпримут еще одну попытку заполучить игрока.

Перес готов зарезервировать 450 миллионов на трансфер и зарплату Кейна.

Экс-игрок «Реала» и «Локомотива» Диарра перешел в «ПСЖ».