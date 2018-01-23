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  • Джикия, возможно, сыграет на чемпионате мира. Перес зарезервирует 450 миллионов на трансфер Кейна. Дайджест событий дня

Джикия, возможно, сыграет на чемпионате мира. Перес зарезервирует 450 миллионов на трансфер Кейна. Дайджест событий дня

23 января 2018, 21:45
4

Щесны установил новый рекорд «Ювентуса» по сухим матчам.

Иванович покинул сборы «Зенита» в Дубае для дополнительного обследования.

Мбаппе имеет шанс сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом». Игрок хочет вернуться в «Дженоа».

«МЮ» возглавил рейтинг по доходам за прошлый сезон, «Реал» – второй.

Джикия имеет шанс восстановиться к середине мая.

Неймар обиделся на свист болельщиков и может пропустить матч с «Генгамом».

Защитник «Нюрнберга» Левин отказал «Спартаку», но красно-белые предпримут еще одну попытку заполучить игрока.

Перес готов зарезервировать 450 миллионов на трансфер и зарплату Кейна.

Экс-игрок «Реала» и «Локомотива» Диарра перешел в «ПСЖ».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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igormaddog
1516749968
Неймар прям как девочка!Обиделся!
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Anton-champion
1516775344
Джикия,нужен сборной!Дай,Бог ,чтоб он восстановился
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Igor Belousov
1516779543
без Джикии это не оборона
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САДЫЧОК
1516780414
Джикия-очень средний игрок !есть намного лучше защитники!
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