Джикия, возможно, сыграет на чемпионате мира. Перес зарезервирует 450 миллионов на трансфер Кейна. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 21:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 24 января 2018, 10:53

      Джикия-очень средний игрок !есть намного лучше защитники!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 24 января 2018, 10:39

      без Джикии это не оборона

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 24 января 2018, 09:29

      Джикия,нужен сборной!Дай,Бог ,чтоб он восстановился

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 24 января 2018, 02:26

      Неймар прям как девочка!Обиделся!

      0
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