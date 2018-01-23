Дегтярев – о заявлении МИД Украины о бойкоте ЧМ-2018: «Климкин выдает желаемое за действительное»

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, заявившего ранее, что страна ведет переговоры с федерациями и фанатскими организациями о бойкоте чемпионата мира в России.

«Заявление министра иностранных дел Украины очень мелкокалиберное. Болельщики сами принимают решение как, куда и в каком составе ехать. Мы ожидаем прибытия в Россию более 1,5 миллиона болельщиков из разных стран, включая страны Западной Европы и США. Больше всего гостей приедет из Латинской Америки. Павел Климкин, на мой взгляд, выдает желаемое за действительное. И скорее всего, диалог он ведет со своим отражением в зеркале. Любителей футбола с Украины мы, конечно, приглашаем в Россию. Россия – гостеприимная страна. Мы всем будем рады. Чемпионат мира пройдет на высоком организационном уровне, в соответствии со всеми требованиями безопасности и гостеприимства. Если бы сборная Украины прошла на чемпионат мира – было бы хорошо. Мы ничего не имеем против, но это спорт. Нужно уметь проигрывать», – сказал Дегтярев.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.