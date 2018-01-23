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    Дегтярев – о заявлении МИД Украины о бойкоте ЧМ-2018: «Климкин выдает желаемое за действительное»

    Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, заявившего ранее, что страна ведет переговоры с федерациями и фанатскими организациями о бойкоте чемпионата мира в России.

    «Заявление министра иностранных дел Украины очень мелкокалиберное. Болельщики сами принимают решение как, куда и в каком составе ехать. Мы ожидаем прибытия в Россию более 1,5 миллиона болельщиков из разных стран, включая страны Западной Европы и США. Больше всего гостей приедет из Латинской Америки. Павел Климкин, на мой взгляд, выдает желаемое за действительное. И скорее всего, диалог он ведет со своим отражением в зеркале. Любителей футбола с Украины мы, конечно, приглашаем в Россию. Россия – гостеприимная страна. Мы всем будем рады. Чемпионат мира пройдет на высоком организационном уровне, в соответствии со всеми требованиями безопасности и гостеприимства. Если бы сборная Украины прошла на чемпионат мира – было бы хорошо. Мы ничего не имеем против, но это спорт. Нужно уметь проигрывать», – сказал Дегтярев.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2018 13:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 января 2018, 16:18

      Хохлы! Про хоккей тоже не забывайте. В какой вы там лиге то сейчас выступаете? А..вместе с Монголией и Бангладеш...Так вот, тоже объявите бойкот, всем чемпионатам мира. Пока вас в высшую лигу не возьмут.

      1
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 23 января 2018, 15:42

      Да ему и отражение в зеркале возражает,
      Он, как и вся Окраина, не замечает.

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 23 января 2018, 13:45

      Этому министру надо было открывать свой рот ещё до того, как сборная хохлов об*сралась в отборочном турнире, а не после, а то как-то не этично вышло...

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