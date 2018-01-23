Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА введет налоги для богатых клубов, Кришито рвется в Италию, Иванович покинул сбор «Зенита» – пять главных новостей утра

    Президент УЕФА хочет ввести налог на роскошь для богатых клубов

    Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом» из-за желания вернуться в «Дженоа»

    Фред обойдется «Манчестер Сити» в 30-40 миллионов

    Иванович покинул сборы «Зенита» в Дубае

    Щесны установил новый рекорд «Ювентуса» по сухим матчам

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2018 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 23 января 2018, 12:32

      извиняюсь, что не в тему, но МОК отстранил Шипулина, Устюгова, Ана от олимпиады,. Какой еще плевок нужен что б отказаться от этого позорища или будем ползать со словами "нас не сломать". Тьфу противно от наших спортивных чинуш.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11