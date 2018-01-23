УЕФА введет налоги для богатых клубов, Кришито рвется в Италию, Иванович покинул сбор «Зенита» – пять главных новостей утра

извиняюсь, что не в тему, но МОК отстранил Шипулина, Устюгова, Ана от олимпиады,. Какой еще плевок нужен что б отказаться от этого позорища или будем ползать со словами "нас не сломать". Тьфу противно от наших спортивных чинуш.
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