Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» забил пять голов «Копенгагену». Роналду в шутку назвал Месси плохим футболистом. Дайджест событий дня

    «Спартак» забил два гола «Астане», но проиграл.

    «Зенит» крупно переиграл «Копенгаген».

    Дзюба не намерен переходить в «Уфу» или «Арсенал».

    Каррера надеется на переход Беляева в «Спартак».

    «Уфа» может арендовать Анюкова.

    «Манчестер Сити» собирается обменяться игроками с «Шахтером».

    «Челси» готов приобрести у «Барселоны» Дембеле при одном условии.

    «Ювентус» бесплатно подпишет Балотелли.

    Роналду в шутку заявил, что Месси – плохой футболист.

    Власти Украины обсуждают вопрос бойкота ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2018 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 23 января 2018, 05:02

      Чтож вы братья славяне бойкотом нам угрожаете!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11