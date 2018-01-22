«Зенит» забил пять голов «Копенгагену». Роналду в шутку назвал Месси плохим футболистом. Дайджест событий дня

«Спартак» забил два гола «Астане», но проиграл.

«Зенит» крупно переиграл «Копенгаген».

Дзюба не намерен переходить в «Уфу» или «Арсенал».

Каррера надеется на переход Беляева в «Спартак».

«Уфа» может арендовать Анюкова.

«Манчестер Сити» собирается обменяться игроками с «Шахтером».

«Челси» готов приобрести у «Барселоны» Дембеле при одном условии.

«Ювентус» бесплатно подпишет Балотелли.

Роналду в шутку заявил, что Месси – плохой футболист.

Власти Украины обсуждают вопрос бойкота ЧМ-2018.