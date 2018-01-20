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  • Манчини может возглавить сборную Австралии. Ван Перси вернулся в «Фейеноорд». Дайджест событий дня

Манчини может возглавить сборную Австралии. Ван Перси вернулся в «Фейеноорд». Дайджест событий дня

20 января 2018, 20:50
4

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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qawzsexdr
1516477210
Да в уже зае ...ли с этим манчини никуда он не перейдёт
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Борз-95
1516482292
Манчини может все кроме как сделать чемпионом Зенит:)
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VIKZH
1516482552
Зенит может сам ищет варианты сплавить Манчини и получить компенсацию за разрыв контракта????? И кандидат есть наверно. это бы всех устроило
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igormaddog
1516490304
Надо дать Манчини доработать сезон,что бы Зенит провалил сезон в РФПЛ,но ЛЕ прошел как можно дальше!
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