Манчини может возглавить сборную Австралии. Ван Перси вернулся в «Фейеноорд». Дайджест событий дня

«Фейеноорд» анонсировал возвращение ван Перси.

Бердыев назвал Мануэля Фернандеша лучшим игроком чемпионата России.

В Испании сообщили, что «Реал» провел тайные переговоры с Салахом.

«ПСЖ» намерен подписать контракт с Гвардиолой.

Манчини может стать главным тренером сборной Австралии – но только на время ЧМ-2018.

«Барселона» опровергла слухи о достижении договоренности с Гризманном.

Агент полузащитника «ПСЖ» Кальегари сообщил, что «Зенит» является одним из вариантов продолжения карьеры игрока.

«Ливерпуль» готов заплатить за Марко Асенсио 150 миллионов евро.

«Реал» ведет поиски опытного центрального защитника по невысокой цене, незаигранного в Лиге чемпионов.

Кришито «лизнул» голову спящему Маммане.