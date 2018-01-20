Манчини может возглавить сборную Австралии. Ван Перси вернулся в «Фейеноорд». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2018 20:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 21 января 2018, 02:18

      Надо дать Манчини доработать сезон,что бы Зенит провалил сезон в РФПЛ,но ЛЕ прошел как можно дальше!

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      Рейтинг: +131

      VIKZH 21 января 2018, 00:09

      Зенит может сам ищет варианты сплавить Манчини и получить компенсацию за разрыв контракта????? И кандидат есть наверно. это бы всех устроило

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 21 января 2018, 00:04

      Манчини может все кроме как сделать чемпионом Зенит:)

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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 20 января 2018, 22:40

      Да в уже зае ...ли с этим манчини никуда он не перейдёт

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