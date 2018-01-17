Стоимость инфраструктуры к ЧМ-2018 равна 480 миллиардам

Глава оргкомитета чемпионата мира-2018, который пройдет в России, Алексей Сорокин рассказал о стоимости объектов инфраструктуры, отремонтированных или построенных к соревнованию.

«Реализация инфраструктурной части подходит к завершению, ее примерная стоимость составляет 480 миллиардам рублей. И все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, где пройдут матчи чемпионата мира.

Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно», – сказал Сорокин.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.