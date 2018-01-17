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    Стоимость инфраструктуры к ЧМ-2018 равна 480 миллиардам

    Глава оргкомитета чемпионата мира-2018, который пройдет в России, Алексей Сорокин рассказал о стоимости объектов инфраструктуры, отремонтированных или построенных к соревнованию.

    «Реализация инфраструктурной части подходит к завершению, ее примерная стоимость составляет 480 миллиардам рублей. И все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, где пройдут матчи чемпионата мира.

    Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно», – сказал Сорокин.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    17.01.2018 16:30
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +364

      neofizer 21 января 2018, 16:37

      "...полезно гражданам тех субъектов,где пройдут матчи ЧМ..."акуенная постанова кипучей деятельности чиновников всея Руси..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 21 января 2018, 12:18

      А у моей дочери, у школы даже стадиончика нет.ДЕТИ ПО АСФАЛЬТУ БЕГАЮТ ПРЫГАЯ ЧЕРЕЗ БОРДЮРЫ и всем пофиг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 17 января 2018, 21:31

      Все остается людям. Даже свинарники.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 января 2018, 20:13

      Из них только 10% ушло на восьмое чудо архитектуры - стадион в Питере!
      Памятник ворам в законе ,фамилии озвучить или не стоит?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2018, 19:16

      сколько же бабок разбазарено впустую ! ураааа владимир владимирович урааа !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 17 января 2018, 17:24

      Из них ушло на инфраструктуру на Кипре для чиновников 300 миллиардов им же тоже надо комфортно смотреть ЧМ 2018

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 января 2018, 17:15

      вот бы ещё возле дома моего школьный стадик да и все спортивные площадки отремонтировали цены бы не было

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Полная Канистра 17 января 2018, 19:56

      Это нужно ждать,что бы пришли те,кто это всё построил.(Коммунисты))))

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 января 2018, 17:02

      Опять миллионы миллионов..Опять сорокин..Фамилия что-ли деньги притягивает))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 января 2018, 16:50

      Мы строили-строили и наконец построили.

      8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Одинокий волк Маквейд 17 января 2018, 17:12

      Да нет, Нижнему еще полярда выделили. не допилили еще.

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > kykyi 18 января 2018, 17:12

      Счастливцы, еще попилят, а другие потратили уже.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 января 2018, 16:48

      К концу января американцы расскажут какая часть из этих денег и на чьих счетах осела, ждемс. Вот тогда будет полная информация, сколько реально стоят эти объекты.

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