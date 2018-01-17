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Стоимость инфраструктуры к ЧМ-2018 равна 480 миллиардам

17 января 2018, 16:30
25

Глава оргкомитета чемпионата мира-2018, который пройдет в России, Алексей Сорокин рассказал о стоимости объектов инфраструктуры, отремонтированных или построенных к соревнованию.

«Реализация инфраструктурной части подходит к завершению, ее примерная стоимость составляет 480 миллиардам рублей. И все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, где пройдут матчи чемпионата мира.

Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно», – сказал Сорокин.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира
Комментарии (25)
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InterMilLano1908
1516195967
Ага футбольный стадион в Сочи капец как будет полезен...
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Svoysvoemubrat
1516196751
Надо новый турнир выигрывать, по серфингу, например.
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kykyi
1516196906
К концу января американцы расскажут какая часть из этих денег и на чьих счетах осела, ждемс. Вот тогда будет полная информация, сколько реально стоят эти объекты.
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Одинокий волк Маквейд
1516197009
Мы строили-строили и наконец построили.
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Антон bx14e
1516197772
Опять миллионы миллионов..Опять сорокин..Фамилия что-ли деньги притягивает))
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Полная Канистра
1516198548
вот бы ещё возле дома моего школьный стадик да и все спортивные площадки отремонтировали цены бы не было
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Loxxam
1516199044
Из них ушло на инфраструктуру на Кипре для чиновников 300 миллиардов им же тоже надо комфортно смотреть ЧМ 2018
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dinar7777dinar
1516205794
сколько же бабок разбазарено впустую ! ураааа владимир владимирович урааа !
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alex1951
1516209210
Из них только 10% ушло на восьмое чудо архитектуры - стадион в Питере! Памятник ворам в законе ,фамилии озвучить или не стоит?
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paracetamol
1516213887
Все остается людям. Даже свинарники.
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