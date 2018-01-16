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    «Спартак» удалил твит по звонку из Кремля. Суперкубок России могут разыграть в Катаре. Дайджест событий дня

    В Турции подрались две женские футбольные команды. На видео смотрелось жутко.

    «Динамо» заплатит за Рауша два миллиона.

    «Спартак» планирует арендовать Максимовича у «Наполи».

    Дзюба и Шатов узнали из прессы о том, что не едут на сбор. Манчини им не сообщил.

    Кафельников предлагает Дзюбе вернуться в «Спартак».

    Новосельцев перейдет в «Рубин».

    Матч за Суперкубок России может пройти в Катаре.

    В РФПЛ не приняли предложения Федуна по изменению формата лиги.

    ЦСКА может приобрести корейского нападающего, которым интересуется «Ювентус».

    Спартаковский твит с видео о «шоколадках» был удален по звонку из Кремля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 21:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 января 2018, 09:39

      Спартаковские болельщики из Катара, ждут с нетерпением...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 17 января 2018, 08:46

      Вовсе не жутко :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28706

      silver29 17 января 2018, 08:13

      ждем звонок из Кремля по удалению мутко, от него больше вреда чем от твита Спартака.

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 17 января 2018, 03:09

      Без комментариев!

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr 17 января 2018, 02:32

      интересные новости!

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