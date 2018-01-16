«Спартак» удалил твит по звонку из Кремля. Суперкубок России могут разыграть в Катаре. Дайджест событий дня

В Турции подрались две женские футбольные команды. На видео смотрелось жутко.

«Динамо» заплатит за Рауша два миллиона.

«Спартак» планирует арендовать Максимовича у «Наполи».

Дзюба и Шатов узнали из прессы о том, что не едут на сбор. Манчини им не сообщил.

Кафельников предлагает Дзюбе вернуться в «Спартак».

Новосельцев перейдет в «Рубин».

Матч за Суперкубок России может пройти в Катаре.

В РФПЛ не приняли предложения Федуна по изменению формата лиги.

ЦСКА может приобрести корейского нападающего, которым интересуется «Ювентус».

Спартаковский твит с видео о «шоколадках» был удален по звонку из Кремля.