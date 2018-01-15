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    Британский писатель Бримсон – о твите «Спартака» про «шоколадок»: «Все очевидно: это безобидная шутка»

    Английский писатель Дуги Бримсон, из-под чьего пера вышло несколько книг о футбольных болельщиках, дал свою оценку твиту московского «Спартака», где Георгий Джикия назвал темнокожих партнеров шоколадками.

    «По мне, все очевидно: это безобидная шутка. И, судя по тому, что я видел, сами футболисты считают это забавным. Поэтому я не могу понять, какого черта на западе считают, что имеют право обсуждать чувство юмора других национальностей!» – сказал Бримсон.

    Напомним, что «Спартак» удалил твит, о котором идет речь.

    «Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 22:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 16 января 2018, 13:42

      Расизм тут не причем... всему виной предстоящий ЧМ... вот и все... весь запад ПРОТИВ того чтоб игры прошли именно в России... и это никому не секрет... Спорт должен быть вне ПОЛИТИКИ... а они своими выходками противоречат всем писанным законам. зимняя олимпиада тому яркий пример... а до ЧМ они еще такое могут напридумать .... и кричать на вес мир... какая Россия плохая..

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 11:08

      вооот! пожалуйста есть еще на свете адекватные люди.

      3
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 16 января 2018, 10:03

      есть же в Британии адекватные люди

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2018, 09:54

      Реально адекватное мнение.Тем более Джикия сам то не русский.Это про чувство юмора других национальностей.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 16 января 2018, 08:35

      Дуги Бримсону отдельный респект за отличный фильм "Хулиганы",

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 16 января 2018, 06:35

      Адекватные есть !

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 января 2018, 00:04

      Спасибо от души! Хоть кто-то не боится выступить в Англии за здравый смысл!

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      Рейтинг: +320

      ваавва 15 января 2018, 23:15

      Адекватный человек ,как я рад тебе ,остались ещё разумные люди!!!!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 января 2018, 22:54

      Сейчас пресса такие твари, из любой шумихи себе сюжет сделают твари особенно иностранные, которые вообще не кем ни контролируются, Трамп у себя в твиттере регулярно поливают прессу дерьмом, рас уж ПРЕЗИДЕНТ обсирает прессу,то что уж говорить

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 января 2018, 22:41

      Бримсон-мужик ,который сам понимает футбол лучше людей в фифа и британских газетенках,книги правда,в большинстве у него однотипные,но есть и очень хорошие

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