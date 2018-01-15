Британский писатель Бримсон – о твите «Спартака» про «шоколадок»: «Все очевидно: это безобидная шутка»

Английский писатель Дуги Бримсон, из-под чьего пера вышло несколько книг о футбольных болельщиках, дал свою оценку твиту московского «Спартака», где Георгий Джикия назвал темнокожих партнеров шоколадками.

«По мне, все очевидно: это безобидная шутка. И, судя по тому, что я видел, сами футболисты считают это забавным. Поэтому я не могу понять, какого черта на западе считают, что имеют право обсуждать чувство юмора других национальностей!» – сказал Бримсон.

Напомним, что «Спартак» удалил твит, о котором идет речь.

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия