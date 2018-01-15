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  • Британский писатель Бримсон – о твите «Спартака» про «шоколадок»: «Все очевидно: это безобидная шутка»

Британский писатель Бримсон – о твите «Спартака» про «шоколадок»: «Все очевидно: это безобидная шутка»

15 января 2018, 22:14
15

Английский писатель Дуги Бримсон, из-под чьего пера вышло несколько книг о футбольных болельщиках, дал свою оценку твиту московского «Спартака», где Георгий Джикия назвал темнокожих партнеров шоколадками.

«По мне, все очевидно: это безобидная шутка. И, судя по тому, что я видел, сами футболисты считают это забавным. Поэтому я не могу понять, какого черта на западе считают, что имеют право обсуждать чувство юмора других национальностей!» – сказал Бримсон.

Напомним, что «Спартак» удалил твит, о котором идет речь.

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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Антон bx14e
1516043787
Как сказал Лорд Рэйден своим ученикам "Ну хоть один из них что-то понял"))))))
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Супермачо
1516043871
Есть же вменяемые люди ещё и в Европе.
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Fancyfall
1516043995
надеюсь, именно этот острым ум проткнёт несуразно раздутый мыльный пузырь
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kuchipachi
1516044428
Самый расизм - это находить расизм там, где его нет и в помине.
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VVM1964
1516046591
Есть же и адекватные люди в той же Англии , вдвойне обидно , что находятся у нас те , кто подпевает под " английскую дудочку " .
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ваавва
1516047316
Адекватный человек ,как я рад тебе ,остались ещё разумные люди!!!!
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mialkov
1516050281
Спасибо от души! Хоть кто-то не боится выступить в Англии за здравый смысл!
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Диктор
1516085674
Реально адекватное мнение.Тем более Джикия сам то не русский.Это про чувство юмора других национальностей.
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alexivanof197
1516086210
есть же в Британии адекватные люди
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OfaZavr
1516090129
вооот! пожалуйста есть еще на свете адекватные люди.
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