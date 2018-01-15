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  • Плющенко: «Сейчас прожиточный минимум в России – 11 тысяч. Надо сделать так, чтобы футболисты получали 30 тысяч»

Плющенко: «Сейчас прожиточный минимум в России – 11 тысяч. Надо сделать так, чтобы футболисты получали 30 тысяч»

15 января 2018, 13:13
86

Фигурист Евгений Плющенко уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высочайшем уровне. Также он предложил платить зарплаты футболистам в размере 30 тысяч рублей в месяц, подчеркнув, что такой шаг повысит уровень отечественных игроков.

«Я обожаю футбол. В детстве хотел быть футболистом, но мама отправила на фигурное катание. Я очень счастлив, что в России пройдет чемпионат мира. Уверен, что наши спортивные чиновники и организаторы проведут его на самом высоком уровне. Всех гостей примут на высшем уровне. Я видел, как мы провели Олимпиаду, и это была лучшая Олимпиада в истории. То же самое будет и с мундиалем.

Я очень рад, что не только в Москве и Санкт-Петербурге будет футбол. Это важно для инфраструктуры. Россия большая и футбольная ее часть растет. С футболом у России все впереди. У нас есть хорошие футболисты, но где-то далеко. Предлагаю всем им сделать зарплаты поменьше, и тогда все хорошо заиграют. Сейчас минимальный прожиточный минимум – 11 тысяч рублей. Надо сделать зарплаты футболистам – 30 тысяч рублей», – сказал Плющенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира
Комментарии (86)
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insider_retro
1516011988
Вот так делопут-фигурист решил финансовую сторону современного отечественного футбола...)))
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MrNao1
1516015181
Постоянно такие плющенки как ляпнут что-нибудь, так хоть стой, хоть падай. Думал бы сначала, что говорил, лол.
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Полная Канистра
1516015634
плющ это авантюра полная урезать зарплату Тогда вообще сидеть на газоне будут. Ты сам поди за 30 ку хрен бы лёд чертил
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Отчаянный Пердун
1516016544
У самого школа фигурного катания и одно занятие с "Великим гуру" стоит 100 тысяч. пусть тоже тогда таксу уменьшит до 150руб/час
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Bulat Sultanov
1516018272
Почему люди настолько глупы? Миллионы получают лучшие футболисты в стране. А уже во второй лиге ЗП не столь отличаются от средней ЗП по стране. Лучшие врачи страны тоже получают миллионы
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DeviDjons
1516018292
А может чтоб за еду работали сделаем?
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AlfavitЪ
1516019266
З0, не 30, но мыслишь в правильном направлении.
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Vlad_72
1516019280
покажи пример начни с себя
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subbotaspartak
1516020490
Эк его приплющило...
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Путник 13
1516021514
Тогда надо нашему президенту и его друзьям 30 000 р.платить ..а также депутатам и чиновникам ( которых при Путине расплодилось великое множество)..толку от них как от футболистов..
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