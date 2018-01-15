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    Плющенко: «Сейчас прожиточный минимум в России – 11 тысяч. Надо сделать так, чтобы футболисты получали 30 тысяч»

    Фигурист Евгений Плющенко уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высочайшем уровне. Также он предложил платить зарплаты футболистам в размере 30 тысяч рублей в месяц, подчеркнув, что такой шаг повысит уровень отечественных игроков.

    «Я обожаю футбол. В детстве хотел быть футболистом, но мама отправила на фигурное катание. Я очень счастлив, что в России пройдет чемпионат мира. Уверен, что наши спортивные чиновники и организаторы проведут его на самом высоком уровне. Всех гостей примут на высшем уровне. Я видел, как мы провели Олимпиаду, и это была лучшая Олимпиада в истории. То же самое будет и с мундиалем.

    Я очень рад, что не только в Москве и Санкт-Петербурге будет футбол. Это важно для инфраструктуры. Россия большая и футбольная ее часть растет. С футболом у России все впереди. У нас есть хорошие футболисты, но где-то далеко. Предлагаю всем им сделать зарплаты поменьше, и тогда все хорошо заиграют. Сейчас минимальный прожиточный минимум – 11 тысяч рублей. Надо сделать зарплаты футболистам – 30 тысяч рублей», – сказал Плющенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.01.2018 13:13
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 января 2018, 21:39

      И ввести систему штрафов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 15 января 2018, 19:52

      тогда тебе 20

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 15 января 2018, 19:45

      Муж своей жены подал голос? А она разрешала?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 18:49

      интересное предложение, сразу бы увидели как пятки засверкали до самого финала ЧМ)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 15 января 2018, 18:48

      Это как? Новогодняя шутка? Или еще один Кафельников?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      DrDoom 15 января 2018, 18:07

      Имеено поэтому, обучение в твоей школе стоит 80к. В месяц, или больше,?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 января 2018, 17:33

      Уважаемый Евгений, футболисты из своей гигантской зарплаты, которую платит клуб, отправляют налоговый процент государству, так что вы должны радоваться, ведь чем у них больше зарплаты тем больше налог. Есть футболисты чья зарплата это бюджет Цска(2команды прошлого сезона), высокие зарплаты футболистов это не Российская а мировая тенденция

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 января 2018, 16:05

      Тогда надо нашему президенту и его друзьям 30 000 р.платить ..а также депутатам и чиновникам ( которых при Путине расплодилось великое множество)..толку от них как от футболистов..

      7
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Путник 13 15 января 2018, 18:49

      По-моему от футболистов толку намного больше...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 15 января 2018, 15:48

      Эк его приплющило...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 15 января 2018, 15:46

      Читаю и понимаю,что футболисты у нас что комментарии здесь пишут одни не далекие...

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Psih86 15 января 2018, 17:35

      Прочитал твой коменты русофоб, зачем ты вообще сюда зашел если ненавидишь Русский футбол и его составляяющие

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Psih86 15 января 2018, 19:18

      я тоже прочитал что ты сам пишешь и это печально...
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