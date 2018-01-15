Плющенко: «Сейчас прожиточный минимум в России – 11 тысяч. Надо сделать так, чтобы футболисты получали 30 тысяч»

Фигурист Евгений Плющенко уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высочайшем уровне. Также он предложил платить зарплаты футболистам в размере 30 тысяч рублей в месяц, подчеркнув, что такой шаг повысит уровень отечественных игроков.

«Я обожаю футбол. В детстве хотел быть футболистом, но мама отправила на фигурное катание. Я очень счастлив, что в России пройдет чемпионат мира. Уверен, что наши спортивные чиновники и организаторы проведут его на самом высоком уровне. Всех гостей примут на высшем уровне. Я видел, как мы провели Олимпиаду, и это была лучшая Олимпиада в истории. То же самое будет и с мундиалем.

Я очень рад, что не только в Москве и Санкт-Петербурге будет футбол. Это важно для инфраструктуры. Россия большая и футбольная ее часть растет. С футболом у России все впереди. У нас есть хорошие футболисты, но где-то далеко. Предлагаю всем им сделать зарплаты поменьше, и тогда все хорошо заиграют. Сейчас минимальный прожиточный минимум – 11 тысяч рублей. Надо сделать зарплаты футболистам – 30 тысяч рублей», – сказал Плющенко.