«Спартак» обвинили в расизме. «Эвертон» интересуется Кокориным. Дайджест событий дня

Кокорин может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Туран арендован «Истанбул ББ» на 2,5 года.

В РФС сообщили фамилии 11 игроков, чьи пробы были под подозрением ФИФА.

Неймара обвинили в мошенничестве. Бразильцу грозит до двух лет тюрьмы.

«Динамо» намерено подписать Караваева.

ЦСКА установил за Бистровича отступные в размере 20 миллионов.

«Спартак» удалил публикацию со словами Джикии про «шоколадки» и принес извинения. Клуб обвинили в расизме.

М'Вила намерен потребовать у «Рубина» 10 миллионов евро.

Бечирай в статусе свободного агента перешел из «Динамо» в «Мехелен».

«Реал» проиграл «Вильярреалу».