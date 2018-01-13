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  • «Спартак» обвинили в расизме. «Эвертон» интересуется Кокориным. Дайджест событий дня

«Спартак» обвинили в расизме. «Эвертон» интересуется Кокориным. Дайджест событий дня

13 января 2018, 19:50
6

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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dinar7777dinar
1515863084
эвертон интересуется кокорин мол кто это такой ? ))))))))))))))))))
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Loxxam
1515872373
Опять наши сми все напутали. Они хотят к 14 февраля купить своим дамам духи Коко Де Шанель а наши подумали что им интересен Кокорин )
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Михас007
1515875379
пусть пойдет опыта АПЛ наберет
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спартак спартаков 1
1515881135
одна дурь.кончайте наркоту
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AEerr
1515887677
интересные новости!
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igormaddog
1515891127
Реал совсем сдулся!!!
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