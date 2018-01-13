«Спартак» обвинили в расизме. «Эвертон» интересуется Кокориным. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2018 19:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 14 января 2018, 03:52

      Реал совсем сдулся!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 14 января 2018, 02:54

      интересные новости!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 14 января 2018, 01:05

      одна дурь.кончайте наркоту

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 13 января 2018, 23:29

      пусть пойдет опыта АПЛ наберет

      0
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 22:39

      Опять наши сми все напутали. Они хотят к 14 февраля купить своим дамам духи Коко Де Шанель а наши подумали что им интересен Кокорин )

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 января 2018, 20:04

      эвертон интересуется кокорин мол кто это такой ? ))))))))))))))))))

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