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    Во Франции отказались от системы фиксации гола после сбоев в работе

    Генеральный директор Французской лиги Дидье Киллиот заявил, что система фиксации гола не будет применяться в матчах Лиги 1, Кубка Франции и Кубка французской лиги из-за сбоев в работе.

    «Система не спровоцировала вибрацию часов арбитра в матче Кубка французской лиги «Амьен» – «ПСЖ», после чего пришлось обращаться к помощи видеоассистента. В другом матче — «Анжер» – «Монпелье» система ошибочно спровоцировала вибрацию часов», — заявил Киллиот.

    Из-за этих нарушений ее использование решили прекратить.

    Источник: Skysports

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    12.01.2018 01:37
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