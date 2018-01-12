Во Франции отказались от системы фиксации гола после сбоев в работе

Генеральный директор Французской лиги Дидье Киллиот заявил, что система фиксации гола не будет применяться в матчах Лиги 1, Кубка Франции и Кубка французской лиги из-за сбоев в работе.

«Система не спровоцировала вибрацию часов арбитра в матче Кубка французской лиги «Амьен» – «ПСЖ», после чего пришлось обращаться к помощи видеоассистента. В другом матче — «Анжер» – «Монпелье» система ошибочно спровоцировала вибрацию часов», — заявил Киллиот.

Из-за этих нарушений ее использование решили прекратить.