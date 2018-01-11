УЕФА представил сборную года. Манчини хочет возглавить сборную Италии. Дайджест событий дня

«Динамо» расследует поездку Погребняка в Турин в день матча РФПЛ.

Защитник «Звезды» Пепе – на просмотре у ЦСКА.

Манчини готов возглавить сборную Италии.

«Зенит» ищет клубы для Дзюбы и еще четверых футболистов основы.

УЕФА представил сборную 2017 года.

Жена Аршавина хочет судиться со стюардессой за угрозу здоровью дочки.

«Барселона» подтвердила покупку Мины.

Новый контракт Зидана с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

«Сантос» отклонил второе предложение «Спартака» по Вериссимо.

Коклен стал игроком «Валенсии».