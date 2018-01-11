УЕФА представил сборную года. Манчини хочет возглавить сборную Италии. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 20:10
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 12 января 2018, 08:29

      Интересные новости.Манчини не потянет сборную Италии

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