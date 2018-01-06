Леди Гага претендует на исполнение официального гимна ЧМ-2018

Американская певица Леди Гага претендует на что, чтобы стать исполнительницей официального гимна чемпионата мира-2018. Об этом сообщил музыкальный продюсер Надир Хайят из Марокко, более известный как RedOne.

По словам Хайята, Гага уже записала песню и отправила ее на утверждение в ФИФА. Отмечается, что даже, если организация ответит отрицательно, болельщики все равно смогут услышать композицию во время мирового первенства.

Напомним, мундиаль 2018 года пройдет в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля.