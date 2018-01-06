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    Леди Гага претендует на исполнение официального гимна ЧМ-2018

    Американская певица Леди Гага претендует на что, чтобы стать исполнительницей официального гимна чемпионата мира-2018. Об этом сообщил музыкальный продюсер Надир Хайят из Марокко, более известный как RedOne.

    По словам Хайята, Гага уже записала песню и отправила ее на утверждение в ФИФА. Отмечается, что даже, если организация ответит отрицательно, болельщики все равно смогут услышать композицию во время мирового первенства.

    Напомним, мундиаль 2018 года пройдет в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Daily Star

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    06.01.2018 17:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 января 2018, 03:16

      А на самом деле выберут Пугачеву. Только на ЧМ нам её не хватало.

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      Рейтинг: +28

      Дети лимита 6 января 2018, 18:50

      Для России выберут 100 пудов,мягко говоря какого нибудь не адекватного существа.Эта леди гвага будет подарком для нас.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 17:55

      Очень надеюсь, что это будет россиянин. Очень надеюсь, что это будет НЕ ГРАЖДАНИН США.

      1
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