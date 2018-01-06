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  • Леди Гага претендует на исполнение официального гимна ЧМ-2018

Леди Гага претендует на исполнение официального гимна ЧМ-2018

6 января 2018, 17:19
3

Американская певица Леди Гага претендует на что, чтобы стать исполнительницей официального гимна чемпионата мира-2018. Об этом сообщил музыкальный продюсер Надир Хайят из Марокко, более известный как RedOne.

По словам Хайята, Гага уже записала песню и отправила ее на утверждение в ФИФА. Отмечается, что даже, если организация ответит отрицательно, болельщики все равно смогут услышать композицию во время мирового первенства.

Напомним, мундиаль 2018 года пройдет в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Daily Star
Чемпионат мира
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1515250518
Очень надеюсь, что это будет россиянин. Очень надеюсь, что это будет НЕ ГРАЖДАНИН США.
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Дети лимита
1515253823
Для России выберут 100 пудов,мягко говоря какого нибудь не адекватного существа.Эта леди гвага будет подарком для нас.
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BRO_football
1515284201
А на самом деле выберут Пугачеву. Только на ЧМ нам её не хватало.
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