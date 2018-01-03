Промес не уйдет из «Спартака». РФПЛ могут расширить до 18 команд. Дайджест событий дня

М'Вила может покинуть «Рубин», если докажет задержки по зарплате.

Гинер высказался в пользу расширения РФПЛ до 18 команд.

«Интер» хочет обменять Жоау Мариу на Мхитаряна.

Агуэро предпочтет победу в Лиге чемпионов триумфу в АПЛ.

«Ливерпуль» пока не получал нового предложения по Коутиньо от «Барселоны».

Сын Давида Силвы родился недоношенным и борется за жизнь, поэтому игрок отсутствует в «Манчестер Сити».

Уткин считает, что Шатова унижают в «Зените».

Габулов назвал переход в «Брюгге» возможностью реализовать давнюю мечту.

Промес не уйдет из «Спартака» этой зимой.

«Арсенал» готов продать Алексиса Санчеса за 25 миллионов фунтов.