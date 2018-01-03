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    Промес не уйдет из «Спартака». РФПЛ могут расширить до 18 команд. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 20:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 4 января 2018, 10:37

      18 команд нормально как в европе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 4 января 2018, 09:01

      Промес это хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 4 января 2018, 06:00

      Сыну Сильвы здоровья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 января 2018, 05:41

      Промес нужен Спартаку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 4 января 2018, 04:02

      Вновь этот Уткин заговорил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 4 января 2018, 02:38

      интересные новости!

      0
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