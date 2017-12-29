Дибала отстранен от основного состава «Ювентуса». Представители Смолова отрицают переговоры с «Вест Хэмом». Дайджест событий дня

Семин сообщил, что у него есть разногласия со спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом.

«Локомотив» хочет арендовать полузащитника «Челси» Кенеди.

Венгер не испуган будущим уходом Санчеса из «Арсенала».

Погба зарабатывает больше всех в АПЛ, Кейн – на 35 месте.

Дибала отстранен от основного состава «Ювентуса» из-за переговоров с «ПСЖ».

Хави сравнил вклад Де Брюйне в игру «Манчестер Сити» с вкладом Месси в игру «Барселоны».

Глушаков не отрицает, что может перейти в «Ростов» Карпина.

Арустамян сообщил, что Смолов имеет предложение от «Вест Хэма»; представители игрока опровергли информацию.

«Челси» продолжит переговоры с Азаром после Нового года, но бельгиец ждет предложения от «Реала».

Месси – восьмой по частоте упоминаний во «ВКонтакте», игра «Спартака» – второе по важности событие 2017 года.