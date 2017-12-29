Глава МЧС пообещал мировой уровень безопасности на ЧМ-2018

Глава МЧС России Владимир Пучков поделился планами по работе на чемпионате мира-2018.

«Все мероприятия по безопасности чемпионата мира будут решены на уровне мировых стандартов.

Для нас очень важно выполнить все предписания по безопасности и стадионов, и всех сооружений, которые рядом, но не менее важно обеспечить безопасность всей инфраструктуры, потому что большое количество болельщиков и просто гостей будут жить и в частном секторе, и в пансионатах, и у друзей.

Кто-то из гостей может жить и просто в палатках, ведь будет прекрасная летняя погода», – сказал Пучков.

Турнир пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.

1-го декабря в Москве состоялась жеребьевка групповой стадии соревнования. Ее результаты доступны по ссылке.