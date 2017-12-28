Монтелла возглавил «Севилью». На матч сборной России на ЧМ-2018 можно прилететь за 5 рублей. Дайджест событий дня

«МЮ» не будет приобретать Гризманна.

«Барселона» купит Ди Марию вместо Коутиньо.

Кверквелия стал лучшим футболистом Грузии в 2017 году.

Ещенко подписал новый контракт со «Спартаком».

Кокорин в отпуске исполнил танец и выложил видео в Интернет.

Ахметов рассчитывает, что «Шахтер» сыграет в следующем году на «Донбасс Арене».

«МЮ» готов отдать Мхитаряна и 70 миллионов за Дибалу.

Стадион ЦСКА официально переименован в «ВЭБ Арену».

Монтелла назначен главным тренером «Севильи».

«Аэрофлот» перевезет болельщиков на матчи сборной России на ЧМ-2018 за 5 рублей.