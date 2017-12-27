Манчини может уйти в «Милан». Зырянов возглавил «Зенит-2». Дайджест событий дня

По мнению Моуринью, 300 миллионов, которые «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы, – это недостаточная сумма, чтобы соперничать с «Манчестер Сити.

«ПСЖ» готов продать Дракслера «Арсеналу» за 40 миллионов.

Месси почти 85% игрового времени в Эль Класико прошел пешком.

«Челси» готов предложить Видалю зарплату в 15 миллионов евро. Это на 20% больше, чем в «Баварии».

В Египте считают сборную России фаворитом группы А на ЧМ-2018.

Феллаини завершит международную карьеру после ЧМ-2018.

Итальянские СМИ сообщили, что Манчини может уйти из «Зенита» в «Милан»; Фурсенко опроверг эту информацию.

Головин входит в шорт-лист покупок «Барселоны» зимой.

Мутко покинул пост председателя организационного комитета ЧМ-2018. Его заменит Сорокин.

Зырянов стал главным тренером «Зенита-2».