Федун: «Червиченко как та брошенная жена, всегда дает соответствующие комментарии»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что изменения в структуре клуба, которые произошли в начале года, пошли только на пользу. Он также отметил, что не собирается обсуждать слова людей, которые не причастны сейчас к столичному клубу.

– В мае вы анонсировали изменения в клубе. Позже стало понятно, что речь об усилении роли Наиля Измайлова и уходе Александра Жиркова. Почему это произошло? Довольны новой конфигурацией?

– Доволен. А то, почему произошли изменения, внутренняя кухня.

– Есть мнение, что Жирков здорово выстраивает клубную вертикаль и жестко отстаивает интересы клуба в трансферных делах.

– Не хочу хвалить Наиля, но он два года работал заместителем Жиркова и готовился к этой роли. Идея назначить Измайлова принадлежала именно Жиркову.

– Не считаете, что перемены в команде сработали в минус? Болельщики обсуждали увольнение водителя, уход доктора Лю и появление новых итальянских помощников Карреры.

– Знаете, общественность обсуждает и интервью Червиченко, который когда-то имел какое-то отношение к «Спартаку». Как та брошенная жена, всегда дает соответствующие комментарии. Ну и дальше что? Мне это совершенно неинтересно.