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  • Федун: «Червиченко как та брошенная жена, всегда дает соответствующие комментарии»

Федун: «Червиченко как та брошенная жена, всегда дает соответствующие комментарии»

26 декабря 2017, 08:52
15

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что изменения в структуре клуба, которые произошли в начале года, пошли только на пользу. Он также отметил, что не собирается обсуждать слова людей, которые не причастны сейчас к столичному клубу.

– В мае вы анонсировали изменения в клубе. Позже стало понятно, что речь об усилении роли Наиля Измайлова и уходе Александра Жиркова. Почему это произошло? Довольны новой конфигурацией?

– Доволен. А то, почему произошли изменения, внутренняя кухня.

– Есть мнение, что Жирков здорово выстраивает клубную вертикаль и жестко отстаивает интересы клуба в трансферных делах.

– Не хочу хвалить Наиля, но он два года работал заместителем Жиркова и готовился к этой роли. Идея назначить Измайлова принадлежала именно Жиркову.

– Не считаете, что перемены в команде сработали в минус? Болельщики обсуждали увольнение водителя, уход доктора Лю и появление новых итальянских помощников Карреры.

– Знаете, общественность обсуждает и интервью Червиченко, который когда-то имел какое-то отношение к «Спартаку». Как та брошенная жена, всегда дает соответствующие комментарии. Ну и дальше что? Мне это совершенно неинтересно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей Федун Леонид
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Опорник84
1514272868
Самое главное,делайте все во благо клуба и вам воздаться, болельщики всегда будут говорить только хорошее! А Червиченко злая зависть не когда не заставит замолчать!
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ufos73
1514274701
Про червя в точку! )))
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piligrim1986
1514276915
гыыы, красава Арнольдыч))))
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OfaZavr
1514278386
ну вот наконец-то найдено точное определение и название Червю))
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лёха м
1514283109
червяк только ноет
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Полная Канистра
1514283577
жирный пузырь скоро лопнет от зависти
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DOCTOR PENALTY
1514289377
БРАВО АРНОЛЬДЫЧ!!!
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клoр
1514293007
молодец федун продолжай опускать мясо как и все 13 лет
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Приус
1514296396
Хорошо опустил толстого засранца.
Ответить
Великолепный
1514321782
Ждем ответочки от Червиченко!))
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