Права на показ ЧМ-2018 обойдутся российским каналам в 32 миллиона

По информации «Ведомостей», за право транслировать игры чемпионата мира 2018 года российские телеканалы заплатят 32 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что права предоставлены консорциуму «2 Спорт 2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». Консорциум обеспечит всестороннее освещение турнира в стране-организаторе мундиаля.

Напомним, матч открытия мирового первенства покажет Первый канал, финал турнира – ВГТРК.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля.