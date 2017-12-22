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    • Россия получила право транслировать ЧМ-2018. Неймар не перейдет в «Реал». Дайджест событий дня

    Россия получила право транслировать ЧМ-2018. Неймар не перейдет в «Реал». Дайджест событий дня

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    Игрока «Фейеноорда» исключили из состава за съеденный на поле бутерброд.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2017 21:01
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    Комментарии (2)
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    igormaddog
    1513984743
    Ещё бы России не дали права транслировать ЧМ-2018,было бы ой как нехорошо!И кто бы заткнул английские СМИ,а то поъдз....ли уже!!!
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    ologreds
    1694991685
    numo530000
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