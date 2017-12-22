Россия получила право транслировать ЧМ-2018. Неймар не перейдет в «Реал». Дайджест событий дня

Кокорин решил вызвать Неймара на дуэль.

Тарасов скоро сыграет свадьбу. В третий раз.

Победа 5:1 над «Спартаком» выбрана болельщиками «Зенита» главным событием в 2017 году.

Григорян станет главным тренером «Луча-Энергии».

УЕФА оштрафовал «Милан» на 20 миллионов евро.

Бывшие тренеры ЦСКА и «Рубина» находятся в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи».

Российские телеканалы получили права на трансляцию матчей ЧМ-2018.

Английские СМИ пугают своих болельщиков «путинской полицией» на ЧМ-2018.

Игрока «Фейеноорда» исключили из состава за съеденный на поле бутерброд.

Владелец «ПСЖ» исключил вероятность перехода Неймара в «Реал».