«Первый канал» покажет матч-открытие чемпионата мира-2018, «Россия 1» – финал

Ранее «Бомбардир» писал, что российские телеканалы получили права на трансляцию матчей чемпионата мира-2018. Уже частично известно, какие игры достались тому или иному вещателю. Об этом рассказал генеральный продюсер «Первого» Александр Файфман.

– Уже есть понимание, какие матчи покажет «Первый канал»?

– По традиции, мы делим с коллегами матчи по принципу «чет-нечет». В этот раз очередь «Первого канала» показывать матч-открытие, ну а ВГТРК, соответственно, покажет финал.

– Также транслировать матчи будет «Матч ТВ». Трансляции распределяются в равных долях?

– Нет, доли не равные, есть определенное распределение. Мы сейчас как раз подводим итоги. Но мы планируем показать большое количество матчей.