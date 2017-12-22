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    • «Первый канал» покажет матч-открытие чемпионата мира-2018, «Россия 1» – финал

    «Первый канал» покажет матч-открытие чемпионата мира-2018, «Россия 1» – финал

    Ранее «Бомбардир» писал, что российские телеканалы получили права на трансляцию матчей чемпионата мира-2018. Уже частично известно, какие игры достались тому или иному вещателю. Об этом рассказал генеральный продюсер «Первого» Александр Файфман.

    – Уже есть понимание, какие матчи покажет «Первый канал»?

    – По традиции, мы делим с коллегами матчи по принципу «чет-нечет». В этот раз очередь «Первого канала» показывать матч-открытие, ну а ВГТРК, соответственно, покажет финал.

    – Также транслировать матчи будет «Матч ТВ». Трансляции распределяются в равных долях?

    – Нет, доли не равные, есть определенное распределение. Мы сейчас как раз подводим итоги. Но мы планируем показать большое количество матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2017 16:37
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1513950381
    Надеюсь, на финале будет Стогниенко.
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    афоня72
    1513951547
    Уже скоро!!
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    Anton-champion
    1513957826
    Прошу ьосов ВГТРК,на финал назначить Стогниенко!Это лучший комментатор России.Ждём.
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    Altayvovan
    1513960586
    Опять покажут во время трансляции "Давай поженимся"или ещё что , а матч покажут в записи как они обычно делают
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    Александр52
    1514380102
    А нам всё равно, чего об этом писать
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    ologreds
    1694991686
    numo529978
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