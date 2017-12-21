Мутко снимут с должности президента РФС. Федун продаст Промеса только за 40 миллионов. Дайджест событий дня

По мнению Геркуса, нынешний состав «Локомотива» способны усилить только звезды.
Паулиньо ждет Коутиньо в «Барселоне».
Бонуччи хочет покинуть «Милан» из-за плохих результатов.
«Интер» поднимет зарплату Икарди до 7 миллионов.
Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА – с 65-й на 64-ю.
За два дня до класико Роналду тренировался один и без мяча. У игрока микротравма икроножной мышцы.
Месси признался, что скучает по Неймару.
26 декабря Мутко снимут с должности главы РФС, его заменит Алексей Сорокин.
Федун назвал цену на Промеса – 40 миллионов евро.
Ари надеется сыграть за сборную России на ЧМ-2018. Игрок скоро получит российский паспорт.