Мутко снимут с должности президента РФС. Федун продаст Промеса только за 40 миллионов. Дайджест событий дня

По мнению Геркуса, нынешний состав «Локомотива» способны усилить только звезды.

Паулиньо ждет Коутиньо в «Барселоне».

Бонуччи хочет покинуть «Милан» из-за плохих результатов.

«Интер» поднимет зарплату Икарди до 7 миллионов.

Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА – с 65-й на 64-ю.

За два дня до класико Роналду тренировался один и без мяча. У игрока микротравма икроножной мышцы.

Месси признался, что скучает по Неймару.

26 декабря Мутко снимут с должности главы РФС, его заменит Алексей Сорокин.

Федун назвал цену на Промеса – 40 миллионов евро.

Ари надеется сыграть за сборную России на ЧМ-2018. Игрок скоро получит российский паспорт.