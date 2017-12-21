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    • Мутко снимут с должности президента РФС. Федун продаст Промеса только за 40 миллионов. Дайджест событий дня

    Мутко снимут с должности президента РФС. Федун продаст Промеса только за 40 миллионов. Дайджест событий дня

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    Месси признался, что скучает по Неймару.

    26 декабря Мутко снимут с должности главы РФС, его заменит Алексей Сорокин.

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    Ари надеется сыграть за сборную России на ЧМ-2018. Игрок скоро получит российский паспорт.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 21:45
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    Комментарии (10)
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    Вомбат
    1513883244
    Кто снимет Мутко с выборной должности председателя РФС? Если он сам не подаст в отставку это может сделать только суд. И откуда автор этой новости взял что такой суд состоится и вынесет такое решение? Или он верит, что Мутко лично снимет тот, кто заменяет суд?
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    KARAT777
    1513885918
    когда он штрафы все выплатит
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    alex1951
    1513887690
    А чего молчат симоняны,ренгольды,ловчевы и др.. Они чё с его рук кормились? А теперь притихли.... никак новогодний костюм ,,хамелеона,, примеряют? жуки навозные.
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    Енисей - чемпион !
    1513896565
    Пора уж..
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    igormaddog
    1513910522
    Наконец то!
    Ответить
    vodomut
    1513921622
    пойду в церковь свечку поставлю
    Ответить
    САДЫЧОК
    1513922761
    снимите мутко симонянов и всякую прочую никчемность !
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    ologreds
    1694991690
    numo529903
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