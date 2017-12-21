Госдума введет штрафы за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018

Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона, предусматривающего административную ответственность за незаконное распространение и подделку билетов на матчи чемпионата мира 2018 года.

«Граждан за незаконную реализацию билетов предлагается наказывать штрафом в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафных санкций должен составить от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей.

Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будет грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток либо штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. Штрафы для юридических лиц за данное правонарушение составят от полумиллиона до одного миллиона рублей с одновременной возможностью приостановления деятельности на срок до 90 суток.

За реализацию поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на их получение, предлагается установить более высокую административную ответственность (как за правонарушение, «обладающее большей степенью общественной опасности»).

Штрафы для граждан, согласно законопроекту, составят от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут наказываться штрафом в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности на период до 90 суток», – говорится в сообщении источника.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.