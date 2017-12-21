Безуглов: «Допинг-пробы всех членов сборной России абсолютно чистые»

Глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов поделился мнением о запланированном допинг-расследовании по чемпионату России.

«Как показывает время, ожидать можно чего угодно — мы давно ничему не удивляемся, хотя в подавляющем большинстве случаев появляющаяся информация высосана из пальца и ценность ее близка нулю.

Если говорить о списке, то речь, вероятно, идет о данных по допинг-контролям, которые осуществлялись в указанные годы силами РУСАДА на территории России, в том числе и на чемпионате России по футболу.

Ситуация для нас никак не поменялась — мы можем уверенно говорить, что пробы всех членов национальной сборной команды России по футболу на ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубке Конфедераций-2017 абсолютно чистые, и по ним никаких вопросов нет и быть не может.

Это касается и соревновательных проб и проб, взятых без предупреждений во время сборов. Причем в большинстве случаев пробы брали именно международные организации», — сказал Безуглов.

Ранее информатор ВАДА Григорий Родченков пообещал уничтожить российский спорт.