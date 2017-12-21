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    • Безуглов: «Допинг-пробы всех членов сборной России абсолютно чистые»

    Безуглов: «Допинг-пробы всех членов сборной России абсолютно чистые»

    Глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов поделился мнением о запланированном допинг-расследовании по чемпионату России.

    «Как показывает время, ожидать можно чего угодно — мы давно ничему не удивляемся, хотя в подавляющем большинстве случаев появляющаяся информация высосана из пальца и ценность ее близка нулю.

    Если говорить о списке, то речь, вероятно, идет о данных по допинг-контролям, которые осуществлялись в указанные годы силами РУСАДА на территории России, в том числе и на чемпионате России по футболу.

    Ситуация для нас никак не поменялась — мы можем уверенно говорить, что пробы всех членов национальной сборной команды России по футболу на ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубке Конфедераций-2017 абсолютно чистые, и по ним никаких вопросов нет и быть не может.

    Это касается и соревновательных проб и проб, взятых без предупреждений во время сборов. Причем в большинстве случаев пробы брали именно международные организации», — сказал Безуглов.

    Ранее информатор ВАДА Григорий Родченков пообещал уничтожить российский спорт.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2017 13:10
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    swot1205
    1513853261
    с такими результатами какие им допинги, еще и доплачивать нужно что ничего не выигрывают
    Ответить
    dok66
    1513853359
    "Ожидать можно чего угодно" ! Вот и весь сказ !
    Ответить
    Portoz
    1513853711
    ну посмотрим чо
    Ответить
    makson_klim
    1513854350
    у наших могут только пивасик и шампусик обнаружить
    Ответить
    insider_retro
    1513855717
    После известных событий, подобные решительные заявления больше настораживают, чем успокаивают...
    Ответить
    paracetamol
    1513856562
    А царапин на пробирках нет?
    Ответить
    upiter622
    1513859916
    Фантастика!Я думал найдут жидкость тормозную!
    Ответить
    Andrew01
    1513873320
    У членов то понятно все чисто, а игроков проверяли?)))
    Ответить
    yorgenbarenz
    1513874134
    Родченков курнёт чего-нибудь и вывалит "компромат" на всю РФПЛ и детские команды.
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    ologreds
    1694991693
    numo529859
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