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    • Источник: «Атлетико» намерен продать Гризманна в «Манчестер Юнайтед», чтобы избежать его перехода в «Барселону»

    Источник: «Атлетико» намерен продать Гризманна в «Манчестер Юнайтед», чтобы избежать его перехода в «Барселону»

    «Атлетико» не хотел бы видеть форварда Антуана Гризманна в составе «Барселоны». Как сообщается, «матрасники» отрицательно смотрят на ожидаемый переход своего футболиста в стан прямого конкурента. Чтобы избежать этого, «Атлетико» склоняется к продаже француза в «Манчестер Юнайтед». Мадридский клуб уже обратился с жалобой в ФИФА из-за переговоров, которые ведет «Барселона» с нападающим. Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2022 года.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Metro

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    20.12.2017 08:12
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    Комментарии (2)
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    momwig_
    1513756679
    При всем уважении и даже имеющихся достижениях, Атлетико всё-таки слишком нагло называть Барсу "приямым конкурентом". Этак глядишь - понравится идея, всякие Лас-Пальмасы с Малагами начнут под этим соусом игроков зажимать )))
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    ologreds
    1694991700
    numo529733
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