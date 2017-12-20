Источник: «Атлетико» намерен продать Гризманна в «Манчестер Юнайтед», чтобы избежать его перехода в «Барселону»

«Атлетико» не хотел бы видеть форварда Антуана Гризманна в составе «Барселоны». Как сообщается, «матрасники» отрицательно смотрят на ожидаемый переход своего футболиста в стан прямого конкурента. Чтобы избежать этого, «Атлетико» склоняется к продаже француза в «Манчестер Юнайтед». Мадридский клуб уже обратился с жалобой в ФИФА из-за переговоров, которые ведет «Барселона» с нападающим. Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2022 года.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.