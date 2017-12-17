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    • Сергей Ребров: «У Саудовской Аравии есть неплохой шанс впервые в истории выйти из группы на ЧМ»

    Сергей Ребров: «У Саудовской Аравии есть неплохой шанс впервые в истории выйти из группы на ЧМ»

    Главный тренер аравийского «Аль-Ахли» Сергей Ребров поделился мнением о перспективах сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018 в интервью сайту «Команда №1».

    «Местные болельщики и специалисты ждут от своей сборной удачного выступления на мировом форуме. Судят, наверное, по жеребьевке, и я с ними согласен. У национальной команды есть неплохой шанс впервые в истории выйти из группы на чемпионате мира.

    У Саудовской Аравии хорошая организованная сборная, за которую выступают футболисты из местного чемпионата, в том числе из «Аль-Ахли».

    К тому же там сейчас новый тренер, впереди такой крупный турнир – мотивации будет достаточно», — сказал Ребров.

    Соперниками Саудовской Аравии по группе будут сборные России, Уругвая и Египта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2017 01:24
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    Комментарии (6)
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    Dimonadze
    1513463621
    Очень тонко. Но в точку.
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    Docentusa
    1513465320
    верно подмечено)))
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    Кlaksvikar Ittrotarselag
    1513487513
    В 94-ом Аравия с первого захода вышла из группы прибив Бельгию и Марокко. Странно что господин Ребров не в курсе.
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    Обер-КанцлерЪ
    1513496161
    Красава, лизнул жопу саудитам как настоящий хохол! Где платят там и Родина! Желаю сборной Саудовской Аравии, этому коммерческому проекту, чтоб им минимум по 5 голов в каждом из трёх матчей забили (хотя Уругвай и поболее сможет).
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    ologreds
    1694991718
    numo529416
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