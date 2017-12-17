Сергей Ребров: «У Саудовской Аравии есть неплохой шанс впервые в истории выйти из группы на ЧМ»

Главный тренер аравийского «Аль-Ахли» Сергей Ребров поделился мнением о перспективах сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018 в интервью сайту «Команда №1».

«Местные болельщики и специалисты ждут от своей сборной удачного выступления на мировом форуме. Судят, наверное, по жеребьевке, и я с ними согласен. У национальной команды есть неплохой шанс впервые в истории выйти из группы на чемпионате мира.

У Саудовской Аравии хорошая организованная сборная, за которую выступают футболисты из местного чемпионата, в том числе из «Аль-Ахли».

К тому же там сейчас новый тренер, впереди такой крупный турнир – мотивации будет достаточно», — сказал Ребров.

Соперниками Саудовской Аравии по группе будут сборные России, Уругвая и Египта.