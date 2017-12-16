Абрамович заменит Конте на Анчелотти. Эмери уволят из «ПСЖ», если он проиграет «Реалу». Дайджест событий дня

«Ливерпуль» готов отпустить Коутиньо в «Барселону» зимой за 145 миллионов евро.
Клопп признал поражение в чемпионской гонке АПЛ.
Абрамович планирует заменить Конте на Анчелотти уже зимой.
Лодыгин заявил, что уйдет из «Зенита», если не будет играть.
Рахимов, Карпин и Кононов претендуют на пост главного тренера «Ростова».
Эмери уволят из «ПСЖ» в случае вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Гончаренко допустил возможность, что Вернблум и дальше будет играть нападающего.
«Интер» потерпел первое поражение в этом чемпионате Италии.
Полузащитник «Халла» Ирвин считает, что его команда «особо не нуждалась» в отставке Слуцкого.
«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» и одержал 16 победу подряд в АПЛ.