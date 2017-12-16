Абрамович заменит Конте на Анчелотти. Эмери уволят из «ПСЖ», если он проиграет «Реалу». Дайджест событий дня

«Ливерпуль» готов отпустить Коутиньо в «Барселону» зимой за 145 миллионов евро.

Клопп признал поражение в чемпионской гонке АПЛ.

Абрамович планирует заменить Конте на Анчелотти уже зимой.

Лодыгин заявил, что уйдет из «Зенита», если не будет играть.

Рахимов, Карпин и Кононов претендуют на пост главного тренера «Ростова».

Эмери уволят из «ПСЖ» в случае вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гончаренко допустил возможность, что Вернблум и дальше будет играть нападающего.

«Интер» потерпел первое поражение в этом чемпионате Италии.

Полузащитник «Халла» Ирвин считает, что его команда «особо не нуждалась» в отставке Слуцкого.

«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» и одержал 16 победу подряд в АПЛ.