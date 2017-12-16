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    • Абрамович заменит Конте на Анчелотти. Эмери уволят из «ПСЖ», если он проиграет «Реалу». Дайджест событий дня

    Абрамович заменит Конте на Анчелотти. Эмери уволят из «ПСЖ», если он проиграет «Реалу». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2017 22:30
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    Комментарии (5)
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    Михас007
    1513457174
    согласен
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    Павел Амурский
    1513459018
    Закономерно.
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    пряник929
    1513486640
    Карпин снова хочет командовать????
    Ответить
    ologreds
    1694991719
    numo529400
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