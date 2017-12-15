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    • Будогосский: «В РФПЛ очень хорошие судьи, и им нужна спокойная атмосфера для работы»

    Будогосский: «В РФПЛ очень хорошие судьи, и им нужна спокойная атмосфера для работы»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил с оценкой работы российских судей в первой части сезона. Функционер считает наших арбитров очень хорошими.

    «Как известно, тема судейства пропитана высоким напряжением. Арбитры традиционно сталкиваются с серьезным давлением со стороны болельщиков и СМИ, что накладывает свой отпечаток. Давно заметил: если за день не прочитал ничего плохого про наших судей, считай, день прожит зря!

    Но при всем при этом могу с уверенностью сказать: у нас очень хорошие судьи! Важно создавать спокойную атмосферу для их работы. Ведь если мы не будем поддерживать собственных арбитров, у них попросту не будет уверенности. И мы в конечном счете вернемся к тому, что нам понадобятся иностранные рефери. Разве мы этого хотим?» – написал Будогосский.

    Функционер занимает свой пост с октября 2016 года.

    Источник: РФС

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    15.12.2017 17:05
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    Комментарии (17)
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    Чикомас
    1513351632
    Из коротких анекдотов, это самый смешной...
    Ответить
    zigbert
    1513351766
    Для судей важно признавать свои ошибки и делать выводы.За границей тоже косячат не меньше нашего.
    Ответить
    Юрий Крутько
    1513352479
    Ошибки у судей бывают во всех чемпионатах(может даже чаще,чем в РФПЛ),но то,что Будогосский выгораживает действия арбитров в абсолютном большинстве случаев, и в наглую,это настораживает...Надо бы поменять(моё мнение) на более прозрачного и честного человека...
    Ответить
    OOOVVV.
    1513353677
    Ой ли? Может игроки на поле мешают?
    Ответить
    AnTiNeHrEsT
    1513356117
    Если бы они были очень хорошие их бы звали судить ЛЧ,ЛЕ,ЧЕ,ЧМ.Они должны создавать спокойную атмосферу,а не для них её должны ее создовать!
    Ответить
    XaXatyn
    1513356972
    Интересно узнать что вы там такое курите
    Ответить
    Полная Канистра
    1513358645
    кормушка медом мазана
    Ответить
    paracetamol
    1513372722
    Будогосский: «В РФПЛ очень хорошие судьи, они мне неплохо отстегивают, да и сами не жалуются на трудное материальное положение, им нужна спокойная атмосфера для работы»
    Ответить
    арейская
    1513386964
    Опять-же у меня своё мнение, что хотел этим сказать Будогосский? Ага, им нужна спокойная атмосфера, ну я конечно-же понимаю, стрессы всем противопоказаны, но если ты, на глазах многомиллионно
    Ответить
    ologreds
    1694991729
    numo529275
    Ответить
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