Будогосский: «В РФПЛ очень хорошие судьи, и им нужна спокойная атмосфера для работы»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил с оценкой работы российских судей в первой части сезона. Функционер считает наших арбитров очень хорошими.

«Как известно, тема судейства пропитана высоким напряжением. Арбитры традиционно сталкиваются с серьезным давлением со стороны болельщиков и СМИ, что накладывает свой отпечаток. Давно заметил: если за день не прочитал ничего плохого про наших судей, считай, день прожит зря!

Но при всем при этом могу с уверенностью сказать: у нас очень хорошие судьи! Важно создавать спокойную атмосферу для их работы. Ведь если мы не будем поддерживать собственных арбитров, у них попросту не будет уверенности. И мы в конечном счете вернемся к тому, что нам понадобятся иностранные рефери. Разве мы этого хотим?» – написал Будогосский.

Функционер занимает свой пост с октября 2016 года.