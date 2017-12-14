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    • «Амкар» может прекратить существование. Федун предложил сократить число команд в РФПЛ. Дайджест событий дня

    «Амкар» может прекратить существование. Федун предложил сократить число команд в РФПЛ. Дайджест событий дня

    Федун хочет сократить число команд РФПЛ до 14-ти для привлечения дополнительных доходов.

    Карпин может возглавить «Иртыш». Он прибыл на переговоры с руководством клуба.

    Финал Кубка России-2017/18 пройдет 9 мая в Волгограде.

    В РФПЛ не исключили сокращения числа клубов.

    Торбинский близок к продолжению карьеры в кипрском клубе «Пафос».

    Путин уверен, что все города, предназначенные для проведения ЧМ-2018, сдадут объекты в срок.

    «Реал» решил избавиться от Бензема.

    Главного тренера «ПСЖ» Эмери ограбили на 20 тысяч евро.

    «Краснодар» поддержал идею Федуна по сокращению числа клубов в РФПЛ.

    «Амкар» может прекратить существование в 2018 году. У клуба проблемы с финансированием.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 21:00
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    Комментарии (14)
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    stream15
    1513285929
    Очень жаль.
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    Adekvat07
    1513290655
    и это в стране которая примет ЧМ-2018! Позор! Да базару ноль, чо там Пермь, у нас же все бабки на стадионы уходят в каких нибудь Волгоградах, у которых и команды то нету в РФПЛ
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    AEerr
    1513298117
    интересные новости!
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    alex-76
    1513305665
    Федун хочет,но хрен получит.
    Ответить
    igormaddog
    1513308177
    Федун пусть свой Спартак сократит и отправит в ФНЛ!Амкар жалко!Бензема давай к нам в ЦСКА!
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    retiremen
    1513310499
    Амкар будет искренне жаль если его развалят. По моему это не та команда которая должна уйти....
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    Томь вперёд
    1513314039
    Всего год прожили без банкротства клубов... Если так случится - искренне жаль Амкар! Держитесь, Сибирь с вами!
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    alex1951
    1513316215
    Амкар первая ,,жертва,, Федуна? Не дадим Амкару засохнуть! Все на борьбу с троцкистами-федунистами!
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    rostik-100
    1513316387
    И так на футбол зимой ходим, бывает пять голов на весь тур забьют и в обзоре посмотреть нечего, наоборот, пусть команд 20 сделают, летом побольше играют, люди семьями ходить будут, у нас и так сборной нет, где молодым начинать, если оставят 10 клубов, молодежь наша вообще пропадет.
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    ologreds
    1694991734
    numo529193
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