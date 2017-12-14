«Амкар» может прекратить существование. Федун предложил сократить число команд в РФПЛ. Дайджест событий дня

Федун хочет сократить число команд РФПЛ до 14-ти для привлечения дополнительных доходов.

Карпин может возглавить «Иртыш». Он прибыл на переговоры с руководством клуба.

Финал Кубка России-2017/18 пройдет 9 мая в Волгограде.

В РФПЛ не исключили сокращения числа клубов.

Торбинский близок к продолжению карьеры в кипрском клубе «Пафос».

Путин уверен, что все города, предназначенные для проведения ЧМ-2018, сдадут объекты в срок.

«Реал» решил избавиться от Бензема.

Главного тренера «ПСЖ» Эмери ограбили на 20 тысяч евро.

«Краснодар» поддержал идею Федуна по сокращению числа клубов в РФПЛ.

«Амкар» может прекратить существование в 2018 году. У клуба проблемы с финансированием.