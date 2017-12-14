«Арсенал»: «Инициативы Федуна рассчитаны на топ-клубы, а что делать остальным?»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, в отечественном футболе назрели реформы, но не в виде сокращения клубов РФПЛ.

«Первая реакция на интервью Федуна, конечно, негативная. Его инициативы рассчитаны на топ-клубы, а что делать остальным? Он же об этом там не говорит. Хотя говорит, что остальные клубы будут против, вот мы и против.

Федун прав в том, что нашему футболу нужны реформы – для повышения зрительского интереса, инвестиционного и так далее. Но сокращение – это не выход. Да, к сожалению, мы не прогрессируем так, как нам этого хочется. Поэтому нужно обсуждать все моменты. Нельзя делать все в угоду топ-клубам», – сказал Балашов.

Напомним, Федун считает целесообразным сократить РФПЛ до 14 команд с сезона-2019/20.

