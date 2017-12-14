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    • «Арсенал»: «Инициативы Федуна рассчитаны на топ-клубы, а что делать остальным?»

    «Арсенал»: «Инициативы Федуна рассчитаны на топ-клубы, а что делать остальным?»

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, в отечественном футболе назрели реформы, но не в виде сокращения клубов РФПЛ.

    «Первая реакция на интервью Федуна, конечно, негативная. Его инициативы рассчитаны на топ-клубы, а что делать остальным? Он же об этом там не говорит. Хотя говорит, что остальные клубы будут против, вот мы и против.

    Федун прав в том, что нашему футболу нужны реформы – для повышения зрительского интереса, инвестиционного и так далее. Но сокращение – это не выход. Да, к сожалению, мы не прогрессируем так, как нам этого хочется. Поэтому нужно обсуждать все моменты. Нельзя делать все в угоду топ-клубам», – сказал Балашов.

    Напомним, Федун считает целесообразным сократить РФПЛ до 14 команд с сезона-2019/20.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2017 13:43
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СШГЭС
    1513249985
    Прогрессируйте, кто мешает.
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    Опорник84
    1513250150
    Конечно хочется по чаще смотреть матчи Спартак-ЦСКА или Спартак-Зенит, чем футбол в исполнении Туляков или Тосно и им подобным! Но делать все в угоду богатых клубов, это тоже не правильно! Ко всему подойти надо взвешенно!
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    Тазит
    1513251514
    наши "топ-клубы" топовые именно на фоне СКА, Тосно и прочих. Что они из себя представляют на фоне серьезных команд тот же Спартак нам продемонстрировал совсем недавно. Федун в том же интервью переживал на счет инфраструктуры, которая останется после ЧМ. Как же он собирается звполнять эти стадионы, сокращая команды в ПЛ? Единственная здравая мысль в его предложениях, это на счет календаря. Боюсь, именно она и не будет услышана...
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    ermakkstep
    1513251782
    3а oдну нoчь бpoсить кypить нaвсегда? Лeгкo, нo есть тoлько oдин мeтод - http://bezcigaret.blogspot.ru вылeчит дaже кypильщиков c 40 лeтним cтaжем! Я кypил 33 гoдa по пaчкe вдeнь, но пoсле однoго пpименения yже не cмог по пpивычкe зakyрить cигаpeту с yтра! Пpoшел гoд, не кypю, чyвствую сeбя кaк в 20 лет!qw
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    ГенГриг
    1513252268
    Что делать остальным? ответ. становится топовым клубом....
    Ответить
    OldenVad
    1513253376
    Боятся что не попадут в 14. Как иначе расценить его слова?
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    balaton78
    1513254456
    Федун какашка
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    Спартак2010
    1513255798
    Что делать? построить качественные стадионы и инфраструктуру,а гонять по болотам и говорить что у нас нет денег,может любой клуб,нет стадиона евро стандарта,играйте дивизионом ниже.....а то не травы,не крыши,зато в Премьер Лиге!
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    пряник929
    1513278851
    Вопрос Федун поднял лишь один: поднять посещаемость, чтобы бабла побольше заработать. И все. Второй вопрос и не вопрос, а понятное каждому болельщику: играть в холод в теплых регионах, это и ежу понятно - но не Рфс.
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    ologreds
    1694991735
    numo529156
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