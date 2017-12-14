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    Финал Кубка России-2017/18 пройдет 9 мая в Волгограде

    Финал Кубка России текущего сезона пройдет на новом стадионе в Волгограде. В данный момент арена продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира-2018, который пройдет в России.

    Сам финал Кубка России состоится 9 мая.

    Напомним, что матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка запланированы на 28 февраля и 1 марта 2018 года. В них встретятся «Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва), «Амкар» (Пермь) – «Авангард» (Курск), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль) и «Тосно» (Ленинградская область) – «Луч-Энергия» (Владивосток).

    Источник: РФС

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    14.12.2017 10:52
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    Комментарии (12)
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    Евгений П
    1513238279
    Символично!)
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    slavа0508
    1513239078
    Правильно,,,,,9 мая и Волгоград и новый стадион,,,,правильное решение
    Ответить
    FCZenit is Ivanovo
    1513241263
    Прикольно)) Красавцы что 9 мая))
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    Артурка32
    1513242415
    С такими соперниками там уже грех Спартаку не взять кубок
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    Garrincha58
    1513243136
    один финалист уже известен
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    insider_retro
    1513243591
    Знаменательная дата и достойное место!!..
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    VVS1985
    1513244803
    Сказал Федун кубок проводить на аренах, где нет клуба РФПЛ, так и будет))
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    jet andy
    1513249585
    Был в Волгограде на выезде два раза около 20 лет назад. Красивый город и фанаты Ротора гостеприимные.
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    яйва-яйва
    1514385149
    Отлично!
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    ologreds
    1694991737
    numo529138
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