Финал Кубка России-2017/18 пройдет 9 мая в Волгограде

Финал Кубка России текущего сезона пройдет на новом стадионе в Волгограде. В данный момент арена продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира-2018, который пройдет в России.

Сам финал Кубка России состоится 9 мая.

Напомним, что матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка запланированы на 28 февраля и 1 марта 2018 года. В них встретятся «Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва), «Амкар» (Пермь) – «Авангард» (Курск), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль) и «Тосно» (Ленинградская область) – «Луч-Энергия» (Владивосток).