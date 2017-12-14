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    Федун просит изменить формат Кубка России

    Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что формат проведения Кубка России требует изменений. Он предложил проводить часть матчей на ранней стадии на стадионах, построенных к чемпионату мира-2018. В тех городах, где нет команд Премьер-лиги.

    – Что станет со стадионами в Нижнем Новгороде, Волгограде, Сочи, Калининграде, Саранске – городах, где нет команды премьер-лиги и нет серьезных предпосылок для того, что она там появится. Несколько лет назад был в Фару и видел арену, на которой сборная России в 2004 году проводила два матча на Евро. Это очень печальное зрелище – стоит просто убитая коробка.

    Нужно поменять формат Кубка России так, чтобы матчи 1/16, 1/8 и 1/4 финала проходили на аренах, где нет клуба РФПЛ. Условно, встреча «Амкар» – «Спартак» – в Волгограде. На каждый из таких стадионов придется по три-четыре встречи в сезоне. Губернаторы сейчас получат субсидии на содержание спортсооружений, а на таких играх и можно будет проверить, как эти субсидии используются. Те самые три-четыре топ-матча позволят формировать в этих регионах интерес к футболу и поддерживать инфраструктуру. А сами города прекрасны, имеют свою историю и уникальную архитектуру, приедет много болельщиков. На этих аренах можно проводить две игры летом и две, условно, в апреле.

    А на стадии полуфиналов – как в еврокубках: один матч дома, другой в гостях. Финал – всегда в Лужниках.

    – Вы впервые говорите о своих предложениях? Или, может быть, уже делились ими и уже есть реакция?

    – Вам говорю в первый раз. Идея по Кубку появилась в результате размышлений о будущем новых арен. Что с ними станет? Умрут? Повиснут на балансе региона? Но такие матчи, если их правильно подать, очень привлекательны для жителей. Именно вот эту реформу с большой долей вероятности и должен поддержать РФС. Я сделаю обращения в клубы и футбольный союз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2017 09:43
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    Комментарии (21)
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    filosof sparty
    1513241375
    Федун, что с тобой!? Одна за одной здравые идеи! Может и на трансферы по новому глянешь!?)
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    OfaZavr
    1513243888
    отличная мысль! в регионах с радостью придут посмотреть на команды ПЛ и стадионы будут не простаивать.
    Ответить
    Сибирь за Спартак
    1513245259
    Здравые мысли, интересно, сам допетрил или кто подсказал.
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    alexis02lion
    1513250126
    Всё неправильно. По пунктам. В Нижнем появилась команда Олимпиец, вышла в ФНЛ на этот сезон и скорее всего закрепится, так что на неё и так ходят. Нижний вообще не показатель, там постоянно пилят деньги с возрождением футбола у хоккейного Торпедо проблемы начались, а еще там и баскетбольный клуб есть. Волгоград да город с футбольной историей, но команда такими матчами не возродиться, лучше команде помогать, чтоб она не была лифтом между ФНЛ и вторым дивизионом своей зоны. Сочи это не там ли хотели Бэкхема в своё время позвать, там тоже много финансовых махинаций, так что не лучший пример. Хоккей есть сейчас и хватит этого. И когда Федун в последний раз заглядывал в таблицу ФНЛ? В Калининграде нет команды которая которая хочет и будет бороться за путёвку в РФПЛ? Балтика реально в этом сезоне претендует на стыки, после перезагрузки в то зимнее межсезонье. Мордовия сама себя исчерпала, сейчас там нет денег и команды. Так что пускай эти команды сами бьются за свои места в Кубке и за то чтобы больше матчей проходило на их стадионах.
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    alexis02lion
    1513250664
    Далее. Матч Амкар - Спартак в Волгограде. Матчи кубка идут среди недели, там то на родном стадионе много болельщиков не собирается, а тут нейтральное поле, нейтральные болельщики. И поддержка тоже нейтральная. То есть никакого морального и психологического преимущества от своих болельщиков у хозяев. Из Перми туда вряд ли кто поедет (долго) или полетит (пересадка, хотя может и прямой рейс, но среди недели точно нет), из Москвы полетят, но кубок не должен быть рассчитан только на болел из Москвы и Питера.
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    alexis02lion
    1513251003
    А так всё логично. С подходом Федуна об уменьшении количества клубов в самой РФПЛ никакая Балтика туда не пройдёт, тем же Енисею, Крыльям и Тамбову обрубят все надежды на нормальное выступление в РФПЛ и смотреть на команды РФПЛ только по ТВ, так как и кубковые матчи у них заберут на нейтральные поля для тех регионов, где никто из руководителей не хочет вкладываться в развитие футбола.
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    frizom
    1513329729
    Мысль как минимум интересная и ее точно стоит обсуждать. Всеже надо как то использовать стадионы после ЧМ.
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    Vratarь
    1513674994
    Как-будто, когда планировали постройку стадионов, не знали, что там нет команд?? Как с календарём - не знают, что в ноябре в Хабаровск зима. Все всё знали (и здесь сотни людей писали, что стадионы будут простаивать), а Федун вдруг первый прозрел. А что тогда делать? Во-первых, отлучить от любой командой и творческой деятельности всех, кто выбирал эти города; а, во-вторых, вспомнить, как Галицкий сказал, что никогда стадион не отобьёт свои деньги на продаже билетов - не те суммы. Так что Федун не выход ищет, а себя (или своих) пиарит-лоббирует.
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    за ЦСКА с 1980г
    1519582155
    Не согласен лишь в одном.Пусть финалы проходят во всех городах России,где для этого есть условия.
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    ologreds
    1694991737
    numo529132
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