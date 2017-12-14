Федун просит изменить формат Кубка России

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что формат проведения Кубка России требует изменений. Он предложил проводить часть матчей на ранней стадии на стадионах, построенных к чемпионату мира-2018. В тех городах, где нет команд Премьер-лиги.

– Что станет со стадионами в Нижнем Новгороде, Волгограде, Сочи, Калининграде, Саранске – городах, где нет команды премьер-лиги и нет серьезных предпосылок для того, что она там появится. Несколько лет назад был в Фару и видел арену, на которой сборная России в 2004 году проводила два матча на Евро. Это очень печальное зрелище – стоит просто убитая коробка.

Нужно поменять формат Кубка России так, чтобы матчи 1/16, 1/8 и 1/4 финала проходили на аренах, где нет клуба РФПЛ. Условно, встреча «Амкар» – «Спартак» – в Волгограде. На каждый из таких стадионов придется по три-четыре встречи в сезоне. Губернаторы сейчас получат субсидии на содержание спортсооружений, а на таких играх и можно будет проверить, как эти субсидии используются. Те самые три-четыре топ-матча позволят формировать в этих регионах интерес к футболу и поддерживать инфраструктуру. А сами города прекрасны, имеют свою историю и уникальную архитектуру, приедет много болельщиков. На этих аренах можно проводить две игры летом и две, условно, в апреле.

А на стадии полуфиналов – как в еврокубках: один матч дома, другой в гостях. Финал – всегда в Лужниках.

– Вы впервые говорите о своих предложениях? Или, может быть, уже делились ими и уже есть реакция?

– Вам говорю в первый раз. Идея по Кубку появилась в результате размышлений о будущем новых арен. Что с ними станет? Умрут? Повиснут на балансе региона? Но такие матчи, если их правильно подать, очень привлекательны для жителей. Именно вот эту реформу с большой долей вероятности и должен поддержать РФС. Я сделаю обращения в клубы и футбольный союз.