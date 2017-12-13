В РФПЛ заявили, что посещаемость матчей Премьер-лиги выросла на 15,5 процента

Посещаемость матчей Премьер-лиги в текущем сезоне выросла на 15,5 процента. Об этом заявил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

«В РФПЛ у нас увеличилась посещаемость на 15,5 процента, на 60 процентов уменьшилось количество полиции в чашах стадионов. У нас всего на 7-8 матчах присутствовала полиция, мы почти полностью взяли на себя обеспечение безопасности внутри стадионов.

Стало больше контролeров и стюардов, почти на 40 процентов. У нас увеличилось количество задержанных – на 53 процента. Нарушений стало меньше, а задержанных больше – считаю это хорошим результатом», – сказал Мейтин.