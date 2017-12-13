Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • В РФПЛ заявили, что посещаемость матчей Премьер-лиги выросла на 15,5 процента

    В РФПЛ заявили, что посещаемость матчей Премьер-лиги выросла на 15,5 процента

    Посещаемость матчей Премьер-лиги в текущем сезоне выросла на 15,5 процента. Об этом заявил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

    «В РФПЛ у нас увеличилась посещаемость на 15,5 процента, на 60 процентов уменьшилось количество полиции в чашах стадионов. У нас всего на 7-8 матчах присутствовала полиция, мы почти полностью взяли на себя обеспечение безопасности внутри стадионов.

    Стало больше контролeров и стюардов, почти на 40 процентов. У нас увеличилось количество задержанных – на 53 процента. Нарушений стало меньше, а задержанных больше – считаю это хорошим результатом», – сказал Мейтин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2017 12:43
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    almanev
    1513161762
    Ну это за счет нового стадиона Зенита судя по всему.
    Ответить
    ologreds
    1694991742
    numo529046
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+