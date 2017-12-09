Агент Гризманна подтвердил его трансфер в «Барселону». «Реал» забил пять мячей «Севилье». Дайджест событий дня

Давид Луис может перейти из «Челси» в «Реал» уже в январе.

«Рубин» выразил соболезнования своему экс-игроку Баляйкину, у которого умерла жена.

Шансы Джикии на участие в матче «Спартак» – ЦСКА – 50 на 50.

Эмре Джан согласовал 5-летний контракт с «Ювентусом».

Агент Гризманна сообщил, что Антуан договорился с «Барселоной».

Бывший нападающий «Барселоны» обвинил Криштиану Роналду в незаслуженном получении «Золотых мячей».

Евгений Кафельников считает, что «Спартак» «унизит» ЦСКА в столичном дерби.

Бывший президент «Интера» рассказал, что Моуринью сожалел о переходе из миланского клуба в «Реал».

«Вест Хэм» обыграл «Челси» в рамках АПЛ; Конте признал поражение в чемпионской гонке.

«Реал», вдохновленный пятым «Золотым мячом» Роналду, отправил пять голов в ворота «Севильи».