Агент Гризманна подтвердил его трансфер в «Барселону». «Реал» забил пять мячей «Севилье». Дайджест событий дня

Давид Луис может перейти из «Челси» в «Реал» уже в январе.
«Рубин» выразил соболезнования своему экс-игроку Баляйкину, у которого умерла жена.
Шансы Джикии на участие в матче «Спартак» – ЦСКА – 50 на 50.
Эмре Джан согласовал 5-летний контракт с «Ювентусом».
Агент Гризманна сообщил, что Антуан договорился с «Барселоной».
Бывший нападающий «Барселоны» обвинил Криштиану Роналду в незаслуженном получении «Золотых мячей».
Евгений Кафельников считает, что «Спартак» «унизит» ЦСКА в столичном дерби.
Бывший президент «Интера» рассказал, что Моуринью сожалел о переходе из миланского клуба в «Реал».
«Вест Хэм» обыграл «Челси» в рамках АПЛ; Конте признал поражение в чемпионской гонке.
«Реал», вдохновленный пятым «Золотым мячом» Роналду, отправил пять голов в ворота «Севильи».