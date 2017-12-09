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    • Агент Гризманна подтвердил его трансфер в «Барселону». «Реал» забил пять мячей «Севилье». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2017 20:55
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    Комментарии (7)
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    САНЁК17
    1512842812
    Давид Луис в РЕАЛ?Ну ну
    Ответить
    Таганский
    1512853665
    Самое "сильное" мнение "спеца" - это, без сомнения, у Женьки Кафеля..
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    rostik-100
    1512859971
    Явно все ростом низковаты, теперь точно Барса без навесов играть будет, только низом, Курбан Бердыевич, ну ка, научи разрывать...
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    AEerr
    1512865775
    интересные новости!
    Ответить
    igormaddog
    1512878491
    Кафельников что то перепутал!!!Сегодня Кони будут топтать свиней!!!
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    ologreds
    1694991767
    numo528650
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