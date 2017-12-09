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    • Ибрагимович: «Не променял бы свои 33 трофея на одну Лигу чемпионов»

    Ибрагимович: «Не променял бы свои 33 трофея на одну Лигу чемпионов»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что него нет сожаления из-за отсутствия в коллекции своих трофеев кубка Лиги чемпионов. По словам шведа, даже на такой престижный трофей он бы он бы не променял свои 33 титула, завоеванные в течение карьеры.

    «Мне не хватает одного трофея. Но я спрашиваю себя: «Разве я стал бы лучшим игроком, если бы выиграл Лигу чемпионов? Нет. А разве, не завоевав этот трофей я стал хуже? Тоже нет».

    Я хочу выиграть этот кубок любой ценой, каждый год. С другой стороны, я ежегодно последовательно завоевывал трофеи. Я бы не стал менять эти 20 лет или мои 33 титула на одну Лигу чемпионов, потому что каждый год я доказывал, кем я являюсь, и каждый год господствовал», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Football Italia

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    09.12.2017 14:59
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