Ибрагимович: «Не променял бы свои 33 трофея на одну Лигу чемпионов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что него нет сожаления из-за отсутствия в коллекции своих трофеев кубка Лиги чемпионов. По словам шведа, даже на такой престижный трофей он бы он бы не променял свои 33 титула, завоеванные в течение карьеры.

«Мне не хватает одного трофея. Но я спрашиваю себя: «Разве я стал бы лучшим игроком, если бы выиграл Лигу чемпионов? Нет. А разве, не завоевав этот трофей я стал хуже? Тоже нет».

Я хочу выиграть этот кубок любой ценой, каждый год. С другой стороны, я ежегодно последовательно завоевывал трофеи. Я бы не стал менять эти 20 лет или мои 33 титула на одну Лигу чемпионов, потому что каждый год я доказывал, кем я являюсь, и каждый год господствовал», – сказал Ибрагимович.