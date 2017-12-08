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    • УЕФА применил санкции к «Зениту» из-за фанатов. «Арсенал» больше года следит за игрой Головина. Дайджест событий дня

    УЕФА применил санкции к «Зениту» из-за фанатов. «Арсенал» больше года следит за игрой Головина. Дайджест событий дня

    Роналду рассказал, что считает себя лучшим игроком в истории футбола.

    Пять болельщиков «Зенита» угодили в полицию Сан-Себастьяна. Трое – ранены.

    Аленичев считает, что его бы уволили с поста главного тренера за поражение 0:7.

    «Арсенал» завысил посещаемость матча с БАТЭ. И очень ощутимо.

    Иванович стал лучшим игроком последнего тура Лиги Европы.

    «Зенит» наказан УЕФА за баннер и пиротехнику.

    Месси сотрудничает с фирмой, разрабатывающей первый криптосмартфон.

    «Арсенал» больше года следит за Головиным.

    Сонг расстанется с «Рубином» ради клуба из АПЛ.

    «Милан» рассчитывает на возвращение Обамеянга.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2017 21:01
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    Комментарии (8)
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    erma
    1512759301
    Гоблин из Питера в очередной раз продемонстрировал свой уровень.
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    a-rakhmatov
    1512783174
    Опять санкции?!.....из-за каких-то пьяных неадекватных болел наказывать клуб просто безумие....антироссийские тенденции сегодня перебросились в футбол
    Ответить
    Burtaze
    1512784463
    Роналду...бесспорно...отличный игрок...но смерть от скромности ему явно не грозит....
    Ответить
    bolela_16
    1512802602
    питерские, спартаковские еще армейские болелы - неадекваты, на помойку их...
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    Юрий Б.
    1512804375
    Не могут себя вести наши фаны, а расплачивается клуб
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    СашкаГуров
    1512804561
    бомжи жгут
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    ologreds
    1694991773
    numo528554
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