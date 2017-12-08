УЕФА применил санкции к «Зениту» из-за фанатов. «Арсенал» больше года следит за игрой Головина. Дайджест событий дня

Роналду рассказал, что считает себя лучшим игроком в истории футбола.
Пять болельщиков «Зенита» угодили в полицию Сан-Себастьяна. Трое – ранены.
Аленичев считает, что его бы уволили с поста главного тренера за поражение 0:7.
«Арсенал» завысил посещаемость матча с БАТЭ. И очень ощутимо.
Иванович стал лучшим игроком последнего тура Лиги Европы.
«Зенит» наказан УЕФА за баннер и пиротехнику.
Месси сотрудничает с фирмой, разрабатывающей первый криптосмартфон.
«Арсенал» больше года следит за Головиным.
Сонг расстанется с «Рубином» ради клуба из АПЛ.
«Милан» рассчитывает на возвращение Обамеянга.