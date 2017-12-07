Бауэр: «Я не хочу говорить о финансовой ситуации в «Рубине»

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр отметил, что не хотел бы связывать финансовые затруднения команды с результатами в текущем сезоне. У клуба имеются задолженности по премиальным.

«Нас ждет непростой матч со «СКА-Хабаровском». Они сейчас идут низко, но оно не соответствует их уровню игры. Они приедут с настроем только на победу.

Понятно, что нас абсолютно не устраивает наше положение, но команды в таблице идут очень плотно и мы должны стараться набирать очки.

Я не хочу говорить о финансовой ситуации. Мы здесь для того, чтобы поговорить о футболе. Сейчас самое важное – это ближайший матч. И я предпочитаю показывать все на поле», – сказал футболист.