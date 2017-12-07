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    Бауэр: «Я не хочу говорить о финансовой ситуации в «Рубине»

    Защитник «Рубина» Мориц Бауэр отметил, что не хотел бы связывать финансовые затруднения команды с результатами в текущем сезоне. У клуба имеются задолженности по премиальным.

    «Нас ждет непростой матч со «СКА-Хабаровском». Они сейчас идут низко, но оно не соответствует их уровню игры. Они приедут с настроем только на победу.
    Понятно, что нас абсолютно не устраивает наше положение, но команды в таблице идут очень плотно и мы должны стараться набирать очки.

    Я не хочу говорить о финансовой ситуации. Мы здесь для того, чтобы поговорить о футболе. Сейчас самое важное – это ближайший матч. И я предпочитаю показывать все на поле», – сказал футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2017 17:32
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    Комментарии (4)
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    XaXatyn
    1512657495
    У нас так частенько случается ! Клуб наберет игроков с большой зп , потом проблемы начинают появляются !
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    RotBerg
    1512661155
    Легам закрывают зп что бы не выносили за пределы
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    Рубинище
    1512668010
    Мориц молодец, наверно единственный, кто нормально вписался в команду из прошлогодних трансферов.
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    ologreds
    1694991780
    numo528433
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