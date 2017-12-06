Игрокам «Рубина» не платят зарплату. Кучук ушел из «Ростова». Дайджест событий дня

Nike выпустил дизайн бутс, посвященный пятому «Золотому мячу» Роналду.
Футболисты «Рубина» четыре месяца не получают зарплату. Многие игроки хотят покинуть клуб.
Манчини условно дисквалифицирован на один матч РФПЛ.
«Реал» согласовал с «Интером» трансфер Икарди. Сумма сделки – 80 миллионов.
После звонка о минировании на стадион «Санкт-Петербург» приехали взрывотехники.
Кучук покинул пост главного тренера «Ростова».
На Мутко подали в суд за «подорванный имидж России».
Карпин может возглавить «Динамо-Брест».
Дзюба пропустит матч с «Реалом Сосьедад» по медицинским соображениям.