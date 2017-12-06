Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Игрокам «Рубина» не платят зарплату. Кучук ушел из «Ростова». Дайджест событий дня

    Игрокам «Рубина» не платят зарплату. Кучук ушел из «Ростова». Дайджест событий дня

    Nike выпустил дизайн бутс, посвященный пятому «Золотому мячу» Роналду.

    Футболисты «Рубина» четыре месяца не получают зарплату. Многие игроки хотят покинуть клуб.

    Манчини условно дисквалифицирован на один матч РФПЛ.

    «Реал» согласовал с «Интером» трансфер Икарди. Сумма сделки – 80 миллионов.

    После звонка о минировании на стадион «Санкт-Петербург» приехали взрывотехники.

    Кучук покинул пост главного тренера «Ростова».

    На Мутко подали в суд за «подорванный имидж России».

    Карпин может возглавить «Динамо-Брест».

    Дзюба пропустит матч с «Реалом Сосьедад» по медицинским соображениям.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2017 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    paracetamol
    1512589075
    Кучук ушел или его ушли?
    Ответить
    ologreds
    1694991787
    numo528346
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+