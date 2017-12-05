Чалов стал лучшим молодым игроком России. «Зенит» купит Заболотного. Дайджест событий дня

Полузащитник «Тосно» рассказал, как платил за Неймара.

Реднапп уверен, что «Спартак» пропустит 3-4 гола от «Ливерпуля».

«Зенит» готовится к покупке Заболотного.

Карасев объяснил, почему показал Кришито красную карточку.

Азар не подписывает контракт с «Челси» из-за «Реала».

Премию «Первая пятерка» получил Чалов.

Экономист Кричевский сообщил о продаже Гинером ЦСКА. Бабаев отреагировал очень резко.

Судья Николаев обслужит матч «Спартак» – ЦСКА.

Месси отказался от перехода в «Ман Сити», несмотря на очень выгодный контракт.

В Мюнхене подрались фанаты «Баварии» и «ПСЖ».