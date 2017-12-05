Чалов стал лучшим молодым игроком России. «Зенит» купит Заболотного. Дайджест событий дня

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Карасев объяснил, почему показал Кришито красную карточку.
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Экономист Кричевский сообщил о продаже Гинером ЦСКА. Бабаев отреагировал очень резко.
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