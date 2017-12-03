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    • «Халл Сити» уволил Слуцкого. Перес договорился с Неймаром о переходе в «Реал». Дайджест событий дня

    «Халл Сити» уволил Слуцкого. Перес договорился с Неймаром о переходе в «Реал». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2017 22:00
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    Комментарии (4)
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    anjaneri
    1512328518
    СлуЦСКАй там не приживется..., ему надо в Челси
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    пряник929
    1512332466
    А я Леню еще месяц назад домой звал...
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    zagrizlik
    1512360045
    Если неймар уйдёт в реал, я ему не завидую...гнобить его будут знатно. По Слуцкому ожидаемо, ибо за полгода новую команду не построишь, хотя он знал куда шёл...и потеря лидеров была очевидна.
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    ologreds
    1694991807
    numo528037
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