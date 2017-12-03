«Халл Сити» уволил Слуцкого. Перес договорился с Неймаром о переходе в «Реал». Дайджест событий дня

Де Хеа стал самой обсуждаемой темой в твиттере после матча с «Арсеналом».
Линекер на банкете после жеребьевки ЧМ-2018 поднял бокал за Россию.
Пасторе в матче со «Страсбуром» ударил соперника ногой в лицо и не был наказан предупреждением.
Кириченко сравнил Алексея Миранчука с Озилом.
На матче «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА будет работать Рокки, который судил встречу России с Испанией.
Перес достиг договоренности с Неймаром о переходе в «Реал».
Голкипер «Беневенто» на 95-й минуте голом спас клуб от поражения в матче против «Милана».
«Краснодар» проигрывал в два мяча «Ахмату», но одержал победу.
Руководство «Халл Сити» отправило Слуцкого в отставку.
«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и повторил английский рекорд по количеству побед подряд.