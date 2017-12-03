Линекер на банкете после жеребьевки ЧМ-2018 поднял бокал за Россию

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер после жеребьевки чемпионата мира-2018 на торжественном банкете поднял бокал за нашу страну. Об этом рассказала ведущая мероприятия Мария Командная.

«Линекер прекрасный человек. Дал мне пару советов по ходу подготовки к церемонии, очень поддерживал и шутил. Частенько мы подкалывали друг друга, но по-доброму.

Договорились, что обязательно встретимся на чемпионате мира. Когда после жеребьевки начался небольшой банкет, Гари поднял бокал за Россию, было безумно приятно», – сказала Командная.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.