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    • Линекер на банкете после жеребьевки ЧМ-2018 поднял бокал за Россию

    Линекер на банкете после жеребьевки ЧМ-2018 поднял бокал за Россию

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер после жеребьевки чемпионата мира-2018 на торжественном банкете поднял бокал за нашу страну. Об этом рассказала ведущая мероприятия Мария Командная.

    «Линекер прекрасный человек. Дал мне пару советов по ходу подготовки к церемонии, очень поддерживал и шутил. Частенько мы подкалывали друг друга, но по-доброму.

    Договорились, что обязательно встретимся на чемпионате мира. Когда после жеребьевки начался небольшой банкет, Гари поднял бокал за Россию, было безумно приятно», – сказала Командная.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2017 08:52
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    Комментарии (18)
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    Konb48
    1512290167
    И? Что теперь?
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    Поль
    1512291086
    он б вдул?
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    Одинокий волк Маквейд
    1512294771
    Чье вино, за того и тост.
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    kykyi
    1512295538
    Это еще раз показывает, что на Западе мало людей которые не "любят" Россию. Есть люди, которым не нравится режим в России и ее политика, да и не только за рубежом. А России, большинство, желает только добра и успехов.
    Ответить
    OfaZavr
    1512296209
    ну это естественно, его сюда пригласили ничего другого он сделать и не мог))
    Ответить
    Приус
    1512296341
    Было бы странно, если бы он выпил за старую, добрую Англию или за Урганта с Командной.
    Ответить
    ribavadim
    1512300169
    Всё равно немцы :- подумалось Гари, когда он улыбаясь замахивал за хозяев...!!!
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    за ЦСКА с 1980г
    1512301095
    Он подумал "..за Машу". Хотел сказать "..мать вашу". А получилось .."за Рашу.."
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    lordmrv
    1512317822
    А это не тот чудик, что обозвал наших болел "животными", за то что они чуток пьяных англов погоняли? А теперь от греха подальше решил выпить за их страну?
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    ologreds
    1694991813
    numo527965
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